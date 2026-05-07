Dos operarios murieron intoxicados mientras trabajaban en un pozo cloacal en Salta

Dos operarios murieron y otros dos permanecen internados en grave estado después de un accidente laboral ocurrido en la provincia de Salta. El hecho se produjo mientras empleados de la empresa Aguas del Norte realizaban tareas de mantenimiento en un pozo cloacal de la localidad de Rivadavia Banda Sur.

Según informaron fuentes judiciales y medios salteños, el episodio ocurrió en la esquina de Jujuy y Coronel Diego Lucero. Los trabajadores se encontraban realizando refacciones en una tubería cloacal cuando dos de ellos inhalaron gases tóxicos y cayeron dentro del conducto.

Uno de los operarios murió en el lugar, mientras que el segundo falleció durante el traslado hacia un centro de salud. Además, otros dos empleados también resultaron intoxicados y fueron derivados al hospital de San Ramón de la Nueva Orán, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

La investigación judicial

La causa es investigada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien ordenó distintas medidas para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta indicaron que se dio intervención al personal de Criminalística para trabajar en el lugar.

Además, la funcionaria dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue del Cuerpo de Investigaciones de Orán para la realización de las autopsias correspondientes. Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las víctimas ni de los trabajadores hospitalizados.

Dos operarios murieron en la provincia de Salta tras un accidente laboral.

En paralelo, personal policial y Bomberos participó del operativo de rescate desarrollado en el lugar. Los equipos de emergencia trabajaron para asistir a los operarios afectados y asegurar la zona donde ocurrió el episodio.

El comunicado de la empresa

Tras conocerse el hecho, la empresa Aguas del Norte emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos. Además, señaló que se encuentra colaborando con la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por otra parte, familiares de una de las víctimas cuestionaron las condiciones de seguridad con las que se realizaban las tareas.

En declaraciones a medios locales de Salta, el padre de uno de los operarios sostuvo que “esto no fue un accidente” y aseguró que habrían faltado medidas de prevención en el lugar.