Dos obreros sufrieron graves quemaduras al recibir una descarga eléctrica

Dos obreros resultaron gravemente heridos este jueves tras sufrir una descarga eléctrica mientras estaban trabajando en una obra en el noroeste de Rosario, mientras realizaban una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo. Ambos trabajadores fueron asistidos de urgencia por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El hecho se produjo cuando cuatro obreros de una empresa tercerizada que presta servicios para Aguas Santafesinas se encontraban trabajando en una excavación subterránea con herramientas manuales. Según las primeras informaciones oficiales, durante esas tareas se produjo un corte involuntario de un caño de alta tensión, lo que generó un arco eléctrico de gran intensidad.

Como consecuencia de la descarga, dos de los trabajadores sufrieron quemaduras generalizadas, mientras que los otros dos no presentaron lesiones. Al arribar al lugar, los servicios de emergencia constataron la situación y activaron el protocolo sanitario correspondiente, con el traslado inmediato de los heridos al Heca.

Desde el operativo se informó que no hubo propagación del incidente, ni riesgo adicional para terceros una vez controlada la situación. El área fue asegurada para permitir el trabajo de los peritos y evitar nuevos accidentes, indica La Capital.

Los obreros pertenecen a la empresa Construcciones 3, que realizaba tareas vinculadas a infraestructura subterránea. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación, con el objetivo de determinar si existían planos actualizados de las instalaciones, medidas de seguridad adecuadas y señalización previa de los tendidos de alta tensión.