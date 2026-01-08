Alertan por un tornillo quirúrgico falsificado detectado en una ortopedia

La ANMAT advirtió por un tornillo quirúrgico falsificado detectado en una ortopedia de Tucumán y alertó que su uso representa un riesgo para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que detectó en el mercado una unidad falsificada del producto STRYKER 10 mm x 28 mm – BIOABSORBABLE – ACL INTERFERENCE SCREW – REF 234-010-067 – LOTE 90905, un tornillo quirúrgico utilizado en cirugías traumatológicas.
Según se indicó oficialmente, el producto fue detectado durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La firma Stryker Corporation figura como titular del producto original, que se encuentra registrado ante la ANMAT bajo el número PM 594-139.
Tras la inspección, la muestra recolectada fue exhibida ante la responsable técnica de la firma, quien confirmó que se trataba efectivamente de un producto falsificado. A partir de esa verificación, el organismo sanitario detalló una serie de diferencias entre la unidad original y la falsificada.
Entre las principales inconsistencias detectadas, se indicó que el producto original cuenta con fecha de fin de vigencia, mientras que la unidad falsificada no presenta este dato. Además, la ANMAT aclaró que la firma Stryker nunca utilizó pouch marca 3M para este producto, envase que sí aparece en la unidad apócrifa.
Otro punto relevante estuvo vinculado al proceso de esterilización. El tornillo original se esteriliza mediante Radiación Gama, mientras que la unidad falsificada habría sido esterilizada por vapor o formaldehído, métodos que no corresponden al producto registrado. Asimismo, se detalló que el tornillo original es de color gris opaco, mientras que el de la unidad falsificada es incoloro, tal como se observa a través del pouch transparente.
Desde el organismo advirtieron que, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su origen, composición, seguridad y aptitud, por lo que su utilización representa un riesgo para la salud del paciente al que se le implante.
Ante esta situación, y con el objetivo de proteger la salud pública, la ANMAT recomendó no utilizar el producto mencionado en caso de tenerlo en poder y comunicarse de inmediato con el organismo. Además, recordó la importancia de adquirir siempre productos médicos registrados, que deben contar con los datos del fabricante o importador, número de registro ante ANMAT, fecha de vencimiento y documentación de procedencia.
Finalmente, se indicó que ante cualquier duda o consulta, los usuarios y profesionales pueden comunicarse al correo pesquisa@anmat.gob.ar o a través de los canales de ANMAT Responde.