Video: dos bomberos de Villa Elisa corrieron una prueba atlética con sus trajes y equipos de respiración

Dos integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa participaron de una prueba atlética con sus trajes de trabajo y equipos de respiración autónoma, en una iniciativa que combinó actividad deportiva y compromiso institucional. La particular participación tuvo lugar este sábado, durante la 43ª edición de la Prueba Atlética Ciudad de Villa Elisa, en Entre Ríos.

Los protagonistas fueron Santiago Casse y Wenceslao Huerta, quienes decidieron afrontar el recorrido de la competencia utilizando el equipamiento que habitualmente emplean en sus intervenciones como bomberos voluntarios.

A diferencia de los demás participantes, ambos realizaron el desafío con sus trajes de protección y equipos de respiración autónoma, elementos utilizados durante las tareas de emergencia y rescate.

Un desafío deportivo con el equipamiento de bomberos

La participación de los dos voluntarios tuvo como objetivo representar a la institución y demostrar el esfuerzo y la preparación que requiere la actividad.

Durante el recorrido, Casse y Huerta contaron con el acompañamiento de otros integrantes del cuartel, quienes brindaron apoyo mediante la unidad Móvil 30.

La presencia de los bomberos fue una de las particularidades de la 43ª Prueba Atlética Ciudad de Villa Elisa, una competencia que reunió a participantes en una jornada dedicada al deporte.