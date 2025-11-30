Domingo con lluvias y alerta por tormentas fuertes en Entre Ríos: podrían acumularse hasta 100 milímetros

Tras una noche y madrugada con actividad eléctrica, truenos, persistentes y copiosas lluvias en gran parte de la provincia de Entre Ríos, la inestabilidad continuará este domingo. Las precipitaciones y tormentas seguirán afectando al territorio provincial y gran parte del país durante la jornada.

La llegada de un frente de tormenta marcará el domingo en gran parte del país, donde regirán alertas naranjas y amarillas por tormentas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se producirá un descenso en la temperatura tras varios días con registros superiores a los 30 grados.

Zonas con eventos severos

El mapa de alertas climáticas presentaría un escenario de mayor riesgo en el centro y norte del país, en donde estará vigente una alerta naranja por tormentas para las provincias de Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.

Según los especialistas del organismo meteorológico, este nivel de alerta apuntaría al desarrollo de fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Por esta razón, pidieron que, en lo posible, se eviten las actividades al aire libre y en zonas que estén cercanas a ríos, playas, riberas y piscinas.

Alerta naranja

Además, los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante, están incluidos en un aviso de alerta naranja por tormentas fuertes, lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según comunicó el organismo, serán las zonas afectadas por la mañana y primeras horas de la tarde por la alerta naranja.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, remarcó el SMN.

Alerta naranja

En tanto, los departamentos de la costa del río Uruguay, tendrán la alerta amarilla por lluvias y tormentas para gran parte del domingo.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica el SMN sobre la zona bajo alerta amarilla en la provincia.

Domingo: ingreso de aire más fresco

Luego de una semana marcada por altas temperaturas, se prevé que el termómetro no supere los 25 grados este domingo y los 28 en la provincia al menos hasta este miércoles. Sin embargo, la protagonista de la jornada serán las lluvias, que variarán en intensidad con el paso de las horas.

Con el avance del sistema frontal, las temperaturas comenzarán a descender durante la mañana del domingo, acompañadas por vientos del sur que se intensificarán hacia la tarde, anticipó el meteorólogo, Alejandro Gómez, al dialogar con Elonce.

Gómez señaló que ese ingreso de aire relativamente fresco, se sentirá también durante el lunes. Las mínimas podrían ubicarse cerca de los 18 grados, mientras que las máximas se moverían en torno a los 25 o 26 grados, valores notablemente inferiores a los registrados en los días previos.

Con el correr de la semana siguiente se prevé un ascenso gradual de las marcas térmicas.