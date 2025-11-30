 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Advertencias del SMN

Rigen alertas por tormentas con granizo en gran parte del país: las provincias afectadas

El domingo continuará con mal clima, lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos en varias zonas del país. Las provincias afectadas por los diferentes avisos.

30 de Noviembre de 2025
Alertas por tormentas para este domingo.
Alertas por tormentas para este domingo. Foto: (SMN).

REDACCIÓN ELONCE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este domingo, alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este domingo.

 

El fenómeno de tormentas y posible caída de granizo afectará a algunas zonas que se encuentran en el nivel naranja.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas son las provincias que están bajo alerta este domingo 30 de noviembre de 2025.

 

Provincias bajo alerta

 

Alerta naranja (tormentas fuertes / fenómenos severos):

 

Afecta a zonas de Chaco (sur), Corrientes, Santa Fe (norte), Entre Ríos, Neuquén y Río Negro.

 

Según comunicó el organismo, serán las zonas afectadas por la mañana y primeras horas de la tarde por la alerta naranja.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, remarcó el SMN.

 

Alerta amarilla (tormentas de variada intensidad / riesgo moderado):

 

Afecta a zonas de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero, y Tucumán.

 

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica el SMN sobre la zona bajo alerta amarilla en la provincia.

 

Recomendaciones del SMN:

 

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas:

Alerta Amarilla Alerta naranja Servicio Meteorológico Nacional Tormentas fuertes
