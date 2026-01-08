Diamante palpita tradición: todo listo para el arranque del Festival de Jineteada y Folclore

Desde este jueves y hasta el 12 de enero se desarrollará el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos tradicionalistas más convocantes del verano argentino, que será transmitido en vivo por Elonce durante las cinco jornadas, en el marco del ciclo “Nuestras Fiestas”.

El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de esta celebración que reunirá propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país.

La cartelera artística del festival, tiene una fuerte impronta federal y litoraleña con diferentes estilos. El escenario “Carlos Santa María” recibirá a Campedrinos, Litoral Mitá, “El Flaco” Julio Figueroa, Jorge Rojas, Las Voces de Montiel, Sergio Galleguillo, Adrián Maggi, Sofi Drei, Abel Pintos, Los Musiqueros Entrerrianos, Lázaro Caballero, y Los Majestuosos del Chamamé, entre otros.

Jineteada y tradición

Uno de los principales atractivos de Diamante es la jineteada. Ezio Gieco, intendente de Diamante destacó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio.

A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.

A las 19, se abre el ingreso del Predio Martín Fierro, para el Acto Apertura e inauguración de la edición 2026. En cuanto al valor de las entradas, Gieco indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.