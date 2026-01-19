Ferviente recibimiento en Feliciano al jinete Ulises Daporta que se consagró en el Festival de Jesús María

El jinete entrerriano Ulises Daporta, recientemente consagrado subcampeón en el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada desarrollado en el marco del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, tuvo un emotivo y ferviente recibimiento en su localidad de origen, Feliciano, donde vecinos, familiares y amigos celebraron su destacada actuación.

Durante la noche de este lunes, Daporta ingresó al pueblo montado a caballo y portando un estandarte, en una recorrida que incluyó calles colmadas de vecinos, acompañamiento de otros jinetes, una caravana de autos y motos, música de chamamé y gritos de sapukay que marcaron el clima festivo. Visiblemente emocionado y de pocas palabras, el joven jinete se limitó a saludar “a todo el pueblo y a todo Entre Ríos”.

Emotivo recibimiento a Ulises Daporta (gentileza Pedro Ramírez)

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando Ulises se fundió en un abrazo con su padre, Ceferino Daporta, quien expresó su orgullo al señalar que “mi hijo se crió de a caballo” y relató la emoción de verlo competir a través de la transmisión televisiva del festival.

Amigos y allegados coincidieron en destacar el segundo puesto como una revancha en el festival de jineteada. “No se le había dado en la clasificación pasada, pero esta vez sí, porque se lo merecía por su humildad”, comentó uno de ellos. Otro afirmó que “Ulises habla jineteando”, en alusión a su forma de expresarse arriba del caballo.

El jinete Ulises Daporta fue recibido como campeón tras su consagración en el Festival de Jesús María

La familia también compartió su emoción. Su hermana se manifestó orgullosa y remarcó la tranquilidad de haberlo visto regresar “sano y salvo”, mientras que una vecina que participó del recibimiento lo definió como “un hijo del corazón”, destacando su sencillez y augurándole un gran futuro dentro de la disciplina.

Según se anticipó, Daporta tendrá una monta especial en un festival previsto para comienzos de mayo en la estancia San Juan, un evento muy esperado por la comunidad local. “Es un día histórico para el pueblo, porque después de tantas alegrías que nos dieron los hermanos Jacobo en Jesús María, que hoy un alumno de ellos nos represente es grandioso”, señalaron durante el homenaje.

Emotivo recibimiento a Ulises Daporta (gentileza Vane Daporta)

Cabe recordar que Ulises Daporta tuvo una actuación sobresaliente en la exigente categoría Crina Limpia, logrando el subcampeonato tras una ajustada definición frente a competidores de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en una competencia que volvió a posicionar al tradicional festival cordobés como una de las máximas citas de la jineteada a nivel continental.