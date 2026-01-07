Crearon en Argentina una técnica para regenerar la propia piel tras quemaduras

Un equipo médico argentino desarrolló una técnica que permitió regenerar piel a partir de una muestra del propio paciente. El primer procedimiento se realizó en un hombre con quemaduras graves y se aplicó en un hospital del país.
Un hombre de 46 años se convirtió en el primer paciente en recuperar su propia piel en un brazo, dañada producto de grandes quemaduras que sufrió en el torso y las extremidades superiores tras la explosión de una garrafa. Por primera vez este tipo de intervención quirúrgica tiene lugar en el marco de un desarrollo médico en un centro de salud del país, con lo que la ciencia local acaba de dar así un paso clave en el campo de la bioingeniería de tejidos.
Esta técnica exitosa, científicamente denominada cultivo autólogo dermo-epidérmico para autoinjerto, consiste en la toma de una pequeña muestra de piel del paciente, que se cultiva en el laboratorio para hacerla crecer y crear nueva piel, que luego se utiliza para cubrir o reparar las zonas afectadas. Fue realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En este caso, la muestra fue tomada del área inguinal, 7 centímetros de largo por 2 de ancho, que en 15 días y a base de plasma del propio paciente como manera de alimentar las células para su replicación, se convirtió en cinco placas de piel de 9 centímetros de diámetro. Para el resto de las zonas quemadas se utilizó piel sintética y corroboraron las amplias ventajas que tiene la alternativa natural.
La víctima, integrante de una fuerza de seguridad, sufrió las quemaduras durante la emergencia de la última gran inundación en Bahía Blanca. Según pudo saber Clarín, el hombre se había subido a un techo para escapar del agua y mientras manipulaba una garrafa el artefacto explotó y le dejó el 60 por ciento del cuerpo quemado.
La alternativa del cultivo de piel autóloga fue desarrollada para mejorar la recuperación de heridas en la piel, tanto en quemaduras graves como en úlceras, especialmente en personas con dificultad para regenerar tejidos. Hasta ahora, las opciones de tratamiento disponibles se basaban en cubrir las lesiones con piel donada de otra persona (aloinjerto), piel de origen animal (xenoinjerto) o materiales sintéticos que imitan la piel.
Los antecedentes de este tipo de procedimiento son escasos en el mundo. El sitio PubMed consigna tres trabajos publicados en Europa, sobre cultivo de fibroblastos más queratinocitos, como se realizó ahora en el Italiano, en pacientes quemados. Pero el desarrollo nacional tiene un agregado novedoso.
La diferencia de la técnica argentina es que “la base es plasma, lo que hace que todo el cultivo sea del propio paciente y baja mucho el costo”, explicó a Clarín Hernán Aguilar, director de la Unidad de Quemados del Italiano. Y agregó: "En los trabajos europeos el basamento era sintético, de ácido ialurúnico".
El logro fue posible tras una investigación de ocho años y consta con el respaldo regulatorio del Incucai. Luis Mazzuoccolo, jefe de Servicio de Dermatología y del Equipo de Bioingeniería de Tejidos del centro de salud, explicó: "Cuando una persona sufre una quemadura de tercer grado, se pierden las tres capas de la piel. Es necesario reemplazar la dermis -la capa intermedia- rápidamente, ya que su pérdida total conlleva la pérdida de la función cutánea (elasticidad, sensibilidad) y puede tener consecuencias aún más graves”.
La técnica de cultivo consta de cuatro pasos
-Extracción: el procedimiento comienza con la extracción de una porción mínima de piel del paciente, formada por las capas superficial e intermedia (dermis y epidermis). La extracción se realiza en la zona inguinal, que tiene buena cicatrización.
-Cultivo: la porción de piel extraída se cultiva en plasma rico en plaquetas, que provee los factores de crecimiento y funciona como sujeción de las células. Utilizar componentes del mismo paciente reduce al mínimo el riesgo de rechazo, infecciones o reacciones inmunológicas.
-Autoinjerto: entre los 10 a 17 días posteriores, se aplica la lámina de piel cultivada sobre la superficie de la herida. Se cubre con gasa húmeda y se coloca un vendaje compresivo para proteger la zona.
-Cierre de la lesión: en un rango de 30 a 120 días después de recibir el autoinjerto, se logra la regeneración del tejido propio y se considera curada cuando tiene completa la última capa de la piel.
Resultados acelerados y mayor seguridad
“El objetivo principal de esta tecnología es lograr la regeneración natural de las heridas, reactivando el proceso de cicatrización. Los resultados obtenidos en la primera experiencia son prometedores: en un paciente quemado, la piel tratada con esta técnica recuperó su elasticidad en un 95 por ciento, comparado con el 75 por ciento alcanzado con la utilización de piel artificial”, explicaron fuentes del Hospital Italiano.
Agregaron que “este procedimiento trae asociadas grades ventajas para el paciente: menor riesgo al utilizar exclusivamente piel de la persona, lo que garantiza la ausencia de rechazo inmunológico y de contaminación con materiales biológicos; mejora estética con una cicatrización visualmente más "natural" y estable, en comparación con el injerto de piel sintética; un procedimiento mínimamente invasivo, ya que la obtención del fragmento de piel del área dadora es un procedimiento ambulatorio con anestesia local y en el caso de pacientes quemados, se toma la muestra durante su internación; y menor costo porque el desarrollo de esta piel autóloga permite una reducción significativa de los valores del tratamiento en comparación con los sustitutos dérmicos comerciales”.
En el proyecto trabajaron profesionales de diversas especialidades como Bioingeniería de Tejidos (Dermatología y Genética), Medicina Transfusional y Cirugía Plástica. A esto se sumó una infraestructura hospitalaria acreditada por el Incucai y el Banco de Tejidos. Tras la primera operación exitosa a una persona quemada, ya se realizó una segunda, aunque sobre esta última aún no trascendieron detalles. Todo será parte, según adelantaron, de una futura publicación científica.
La jefa de Abordaje Integral en Cicatrización de Heridas del Servicio de Dermatología, Anahí Belatti, concluyó: “El desarrollo se alinea con las normas regulatorias vigentes en medicina regenerativa que priorizan el uso de material autólogo para garantizar la trazabilidad. Además de heridas crónicas y quemaduras, esta técnica abre una puerta terapéutica a escenarios de alta complejidad”.