Serpientes en Entre Ríos: cómo prevenir y dónde atenderse en caso de mordeduras

Durante 2025 se registraron 56 mordeduras de serpientes venenosas en Entre Ríos, una cifra que duplicó los 32 casos reportados en 2024. La división de Toxicología del Ministerio de Salud provincial destacó que en lo que va de 2026 aún no hubo notificaciones, aunque se trata de una patología de denuncia obligatoria y los reportes pueden surgir con días de diferencia.

En diálogo con Elonce, la jefa de Toxicología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Analía Corujo, confirmó que las mordeduras de serpientes en la provincia corresponden en su totalidad al género Bothrops (Yarará). “El año pasado cerramos con 56 casos. En 2024 habíamos tenido 32, así que hubo un aumento”, señaló.

Jefa de Toxicología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Analía Corujo. Foto: Elonce.

Estacionalidad, zonas y exposición

La especialista indicó que la presencia de serpientes en Entre Ríos es estacional y está asociada a períodos de altas temperaturas. “Cuando hay épocas de más calor aparecen más. El punto principal es no exponerse, porque las víboras están y van a seguir estando. Lo que hacemos hincapié es en la prevención”, explicó.

Corujo remarcó que en la costa del Uruguay la exposición puede ser mayor por el turismo, la pesca y el turismo rural. “La recomendación no es que no vayan, sino que tomen precauciones con la ropa, no hacerlo de noche, cuando están más activas las serpientes, y, si es posible, ir con lugareños o con perros que conocen la zona y avisan”, detalló.

Cómo actuar ante una mordedura

Sobre la atención del paciente, la toxicóloga indicó que lo primero es tranquilizar a la persona e inmovilizar la zona afectada. “La mayoría de las mordeduras son en miembros inferiores. Hay que inmovilizar para que el veneno no circule más rápido y trasladar al paciente a un centro asistencial. No siempre es necesario colocar antiveneno, pero cuando lo es debe hacerlo personal entrenado”, advirtió.

Recomiendan dirigirse directamente a un hospital de cabecera ante una mordedura. Foto: Archivo Elonce.

Los hospitales cabecera de departamento funcionan como centros antiponzoñosos y cuentan con antivenenos específicos para accidentes con serpientes. “Las mordeduras por yarará dan tiempo para colocar el antídoto. Es importante trasladar al paciente lo antes posible, pero a un lugar donde se lo pueda evaluar bien”, señaló.

Otras especies y toxicología urbana

La toxicóloga también mencionó la presencia de alacranes en zonas urbanas. Si bien ya se registraron casos en 2026, indicó que “la gran mayoría son leves y no requieren antiveneno”. Para la prevención, recomendó no caminar descalzo, mantener desmalezado y colocar filtros o mosquiteras en tuberías y desagües.