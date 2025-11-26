Rescataron una yarará dentro de una casa en Paraná y la liberaron en su hábitat natural

REDACCIÓN ELONCE
Bomberos Voluntarios acudieron al barrio 500 Viviendas por la presencia de una yarará dentro de una casa. Elonce confirmó que el animal fue retirado sin heridos y liberado en una zona rural.
Rescatan una yarará en una vivienda. Una situación de alarma se vivió en el barrio 500 Viviendas, de la ciudad de Paraná, cuando un vecino solicitó la presencia del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, por la aparición de un ofidio dentro de una casa. Según confirmaron a Elonce, se trataba de una serpiente de la especie yarará, considerada venenosa y frecuente en zonas rurales y periurbanas.
Ante el llamado, una unidad de rescate se dirigió de inmediato al domicilio. Al llegar, el personal especializado evaluó el escenario y realizó las maniobras correspondientes para capturar al animal de forma segura, evitando riesgos tanto para los moradores de la vivienda como para la propia serpiente.
Los bomberos utilizaron herramientas y técnicas específicas para manipular ofidios, priorizando tres ejes del protocolo de actuación: trabajo seguro, protección de las personas y cuidado de la fauna. Gracias a la intervención rápida y profesional, no se registraron incidentes ni lesiones.
Tras la captura, la yarará fue trasladada y liberada en una zona de campos, dentro de su hábitat natural, donde no representa peligro para la población. La liberación se efectuó siguiendo criterios de conservación y respeto por la fauna silvestre.
Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de no intentar manipular este tipo de animales y contactar de inmediato a personal capacitado ante su presencia en viviendas o espacios urbanos, especialmente durante épocas de altas temperaturas, cuando suelen desplazarse en busca de alimento y refugio.