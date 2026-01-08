Ayudó a detener a un ladrón, pero se quedó con $30 millones del botín: “Me tenté”

Un hombre quedó detenido luego de comprobarse que tras ayudar a detener a un ladrón se quedó con el botín. "Me tenté, pensé que era mi día", se excusó.
Ayudó a la Policía en un robo y se quedó con el dinero. Un insólito episodio policial se registró el pasado 30 de diciembre, cerca del mediodía, en la ciudad de Morón, cuando un hombre que actuó como testigo clave de un robo millonario terminó imputado por encubrimiento y falso testimonio, tras quedarse con el dinero sustraído por los delincuentes.
El protagonista fue Martín Emilio Ocampo, de 38 años, quien se encontraba trabajando en la zona cuando observó el asalto a un empresario industrial de 54 años. La víctima había detenido su camioneta Volkswagen Amarok blanca sobre la calle Rivas, a metros del cementerio local, cuando dos ladrones en moto le rompieron un vidrio y le arrebataron una bolsa con 30 millones de pesos.
Según se reconstruyó, el empresario descendió del vehículo e intentó resistirse, pero fue amenazado y golpeado por uno de los asaltantes, mientras el cómplice lo aguardaba armado sobre la moto para facilitar la fuga. En estado de shock, la víctima intentó seguirlos en contramano y terminó impactando de frente contra la motocicleta, lo que provocó la caída de ambos delincuentes.
Uno de los motochorros logró huir con el dinero, mientras que el otro quedó tendido en el suelo. En ese contexto, Ocampo alertó a una patrulla policial que pasaba por el lugar y señaló la dirección de escape. A los pocos metros, uno de los sospechosos fue detenido, aunque no tenía consigo ni el casco ni la bolsa con el dinero.
De testigo a sospechoso
Tras el procedimiento, el fiscal Claudio Oviedo, de la Fiscalía N° 5, tomó intervención y ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. El detenido fue identificado como Maximiliano Fabián Prado, de 34 años, con antecedentes por encubrimiento.
Mientras la investigación avanzaba para dar con el segundo delincuente y recuperar el dinero, las imágenes revelaron un dato inesperado: Ocampo fue captado regresando varias veces al lugar del hecho, aparentemente buscando algo. En una de las secuencias se lo observó recoger el casco negro del delincuente y, metros más adelante, retirar una bolsa entre las rejas de una vivienda, que sería la que contenía el dinero robado.
El hombre declaró ante la Policía como testigo, pero omitió mencionar ese accionar. Con las pruebas reunidas, el fiscal solicitó su detención. Días después, personal policial se presentó en su domicilio de Boulogne, partido de San Isidro, donde secuestró su moto, una camioneta Honda HR-V recientemente adquirida y el casco del motochorro.
La situación judicial
Durante el procedimiento, los investigadores constataron que Ocampo había comprado la camioneta al contado y la había asegurado, inscribiéndola a nombre de su cuñado. “Me tenté, pensé que era mi día”, sostuvo en una declaración informal ante los efectivos, que refleja Clarín.
El acusado se negó a declarar formalmente y fue imputado por encubrimiento y falso testimonio, delitos que son excarcelables, por lo que quedó en libertad mientras se define su situación procesal. La causa podría resolverse mediante un juicio oral, un proceso abreviado o una probation con tareas comunitarias y un acuerdo de reparación con la víctima.
Desde la investigación señalaron que “la fiscalía puede tomar como atenuante el comportamiento que decida el imputado. Hizo una acción buena y otra mala”, y se espera que el dinero o el vehículo adquirido sean restituidos al empresario damnificado.