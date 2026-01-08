Con la llegada del frente frío bajó la temperatura y se espera inestabilidad

La llegada de un frente frío asociado a un evento de ciclogénesis provocó un cambio en las condiciones del tiempo, con descenso de temperatura, fuertes ráfagas de viento e inestabilidad en gran parte del país, situación que se hizo sentir desde las primeras horas de este jueves en la capital entrerriana.

Durante la mañana, un viento del sector este alcanzó velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora, lo que generó una baja térmica marcada. La temperatura mínima rondó los 17 grados centígrados, en contraste con los registros de jornadas anteriores, y anticipó un período de inestabilidad que se extenderá durante los próximos días.

Según los informes meteorológicos, este ingreso de “un pulso de aire frío” está vinculado a un proceso de ciclogénesis, fenómeno que implica la formación e intensificación de un centro de baja presión. Este tipo de sistemas suele generar lluvias, tormentas y vientos intensos en amplias regiones del país.

Alerta por tormentas en Entre Ríos

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz. En estas zonas, las temperaturas máximas rondarán los 27 grados, mientras que las mínimas se ubicarán cerca de los 16 grados, con vientos predominantes del sector este.

Para el viernes, el alerta naranja continuará vigente para Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay. En paralelo, se mantendrá un alerta amarilla para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde también se prevén condiciones de inestabilidad.

Desde el organismo nacional se indicó que, en las áreas bajo alerta naranja, se esperan “tormentas fuertes, algunas localmente severas, con intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

De acuerdo a los pronósticos oficiales, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 50 y 100 milímetros, con la posibilidad de valores superiores en sectores puntuales, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Panorama nacional y evolución del sistema

La inestabilidad asociada a este centro de baja presión se extenderá desde este jueves hasta la primera parte del sábado 10 de enero, momento en el que el sistema atmosférico terminará de cruzar el territorio nacional.

En una primera etapa, la ciclogénesis afectó a las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba y La Rioja. Posteriormente, el fenómeno avanzará hacia la zona núcleo, impactando con mayor intensidad entre viernes y sábado en Santa Fe y Entre Ríos.

Las precipitaciones se presentarán en forma de chaparrones intermitentes y tormentas localmente fuertes, especialmente en el centro y este del país. Este comportamiento respondió a la dinámica propia de los sistemas de baja presión, que combinan humedad, inestabilidad y vientos intensos.