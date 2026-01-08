El tiempo se inestabiliza y llega la ciclogénesis: alertas por fuertes vientos y copiosas lluvias

El escenario estará marcado por el ingreso de un frente frío al centro del país, que favorecerá precipitaciones aisladas en provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A este proceso se suma un evento de ciclogénesis, es decir, la formación e intensificación de un centro de baja presión que afectará a una amplia porción del territorio nacional, con mayor incidencia en regiones específicas.

Lluvias en Entre Ríos

Este sistema meteorológico impactará desde la región de Cuyo y el centro del país, y avanzará con especial intensidad sobre las provincias del norte en los próximos días, generando condiciones de tiempo severo.

Situación en Entre Ríos

Para este jueves, en Entre Ríos rige un alerta por tormentas, con temperaturas máximas que rondarán los 27 °C y mínimas cercanas a los 20 °C, acompañadas por vientos del sector sudeste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se emitió un alerta naranja por tormentas para los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz.

En el caso del viernes, el alerta naranja abarca Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay. El alerta amarilla comprenderá a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador

¿Qué se espera en las zonas bajo alerta?

Para las áreas alcanzadas por alerta naranja, el SMN indicó que se esperan “tormentas fuertes, algunas localmente severas, con intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. En estos casos, los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 100 milímetros, con valores superiores en sectores puntuales.

Panorama nacional y evolución del sistema

La inestabilidad asociada a esta baja presión se extenderá desde este jueves hasta la primera parte del sábado 10 de enero, cuando el sistema atmosférico termine de cruzar el país

La ciclogénesis afectará inicialmente a Mendoza, San Juan, Córdoba y La Rioja, para luego avanzar hacia la zona núcleo entre viernes y sábado, impactando con fuerza en Santa Fe y Entre Ríos.

Entre jueves y viernes, las lluvias más intensas se concentrarán en el norte del país, abarcando Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, norte de Santa Fe, Formosa, Corrientes y Misiones. También se prevén precipitaciones importantes en el norte de Córdoba y sectores de La Rioja.

Lluvias

Las lluvias se presentarán en forma de chaparrones intermitentes y tormentas localmente fuertes, afectando especialmente a la región núcleo y el centro-este del país, dio cuenta InfoAgro.

Además de las precipitaciones y el viento, el avance de este centro de baja presión provocará un cambio térmico significativo, con el ingreso de una masa de aire más frío que generará un marcado descenso de las temperaturas, llevando los registros a valores más frescos.