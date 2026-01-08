Confirmaron la grilla de artistas que se presentará en la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Inicia la cuenta regresiva para la 62° Fiesta Provincial de los Reyes Magos, uno de los eventos esperados por los niños y sus familias, que se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, con entrada libre, gratuita y sin fines de lucro, en el barrio Kilómetro 5 ½ de Paraná.

El evento, organizado por la comisión del barrio km 5½, se realizará durante dos jornadas consecutivas y estará supeditado a las condiciones climáticas.

Reyes Magos (foto archivo Elonce)

Desde la organización indicaron que la propuesta busca reafirmar el compromiso comunitario y solidario, y remarcaron que el objetivo central será compartir una celebración popular destinada a las familias. “Hacer feliz a un niño no puede ser comparado con nada en el mundo”, señalaron los organizadores al resumir el espíritu del festival.

Programación del sábado

La primera jornada comenzará a las 20 con el inicio del espectáculo musical sobre el escenario. Durante la noche se presentarán MS Dance, Cristina Godoy y Los Nuevos Herederos del Chamamé. También actuará el payaso Almíbar, proveniente de Buenos Aires, y Julio Uro junto a su banda, llegada desde Formosa.

La grilla del sábado se completa con La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto, e Inesperados, quienes formarán parte de una noche dedicada a la música y al entretenimiento familiar.

Actividades del domingo

El domingo, a partir de las 20, se realizará la tradicional caravana de los Reyes Magos, que partirá desde la intersección de avenida Américas y Jorge Newbery hasta el camping donde se desarrollará el festival. Una hora más tarde comenzará el espectáculo principal.

La programación incluye un pesebre viviente, y la presentación de Vení a bailar con Sandra, Martín Peralta y Lo que Salga, además del regreso del payaso Almíbar. También se presentarán César Nani, Los Hermanos Corradini y el Trío Alegría.

Servicios y organización

Desde la comisión organizadora informaron que el predio cuenta con un sector con 600 sillas de uso gratuito y un parque infantil con peloteros para los niños. Además, se ofrecerá un bono contribución voluntario de 5.000 pesos, que incluye el sorteo diario de una freidora de aire.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos (foto archivo)

El estacionamiento tendrá un costo de 5.000 pesos para autos y 2.000 pesos para motos, sin límite horario, y estará a cargo del grupo Scout. Se solicitó al público concurrir con sillones y abrigo adicional, y se aclaró que no está permitido el ingreso con conservadoras, mochilas con alimentos o bebidas, ni botellas de vidrio.

Destino solidario de lo recaudado

Los organizadores indicaron que el rédito económico obtenido será destinado a continuar con los trabajos de albañilería de la futura Casa Parroquial y del Merendero de la Capilla del barrio. Para solventar los gastos organizativos, funcionará una cantina con diversas opciones gastronómicas, a cargo del chef Pablo Gil.

Durante ambas noches se dispondrá un operativo sanitario y de seguridad policial, coordinado por la Comisaría 13ª, para garantizar el normal desarrollo del evento.