Con total "éxito", los Reyes Magos repartieron 30 mil caramelos en la caravana por las calles de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
"Los chicos están muy contentos", destacaron los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) a Elonce tras finalizar la caravana por las calles de Paraná.
La tradicional caravana de los Reyes Magos volvió a iluminar las calles de Paraná, dejando un rastro de alegría y sonrisas en su paso. Durante el recorrido, que comenzó en la rotonda de Bajada Grande y terminó en la intersección de Avenida Las Américas y calle Juan Báez, miles de niños y familias tuvieron la oportunidad de disfrutar del evento. El reparto de caramelos fue el momento culminante de la jornada, con un total de 30 mil unidades distribuidas a lo largo del recorrido.
Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se mostraron emocionados por la calidez y el entusiasmo de los paranaenses. Melchor expresó su felicidad por el éxito del evento, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de los más pequeños: “Estoy realmente muy feliz de que se ha podido realizar esta caravana con un total éxito. Gracias a todos los que han hecho posible este acontecimiento para el bienestar de los chicos”.
Recorrido por los barrios de la ciudad
A lo largo de tres horas, los Reyes Magos recorrieron diversos puntos emblemáticos de Paraná. Desde la rotonda de Bajada Grande, pasando por barrios como La Pasarela, calle Caputo, Base Aérea y Gazzano, hasta llegar al final de su trayecto en la zona de Los Pipos. En cada parada, los niños recibieron caramelos con gran entusiasmo, mientras las familias aplaudían y celebraban la presencia de los Reyes.
Baltasar, por su parte, compartió su experiencia personal sobre el recorrido: “Estoy muy contento con todo el recorrido que hicimos. Fueron tres horas de Bajada hasta terminar acá en Los Pipos. Hay muchos chicos que querían caramelos”. A lo largo del camino, la felicidad de los más pequeños fue evidente, con cientos de ellos esperando ansiosos para saludar a los Reyes y recibir su obsequio.
La organización, clave para el éxito del evento
El evento contó con el apoyo de numerosos vecinos que hicieron posible la distribución de caramelos. Algunos de ellos donaron bolsas llenas de dulces, garantizando que todos los niños tuvieran su momento de alegría. Un organizador del evento destacó este gesto: “Quiero saludar a los vecinos que donaron caramelos. Tiraron las bolsas llenas de caramelos para que ellos repartan”.
Daniel Chapino, uno de los encargados de la logística, agradeció a la comunidad y resaltó el trabajo de los distintos actores que hicieron posible la caravana: “Queremos decirle a toda la ciudad de Paraná que el impuesto que todos pagamos, se gastó muy bien. La Municipalidad ha hecho un trabajo impecable: policías, bomberos, las ambulancias y mucha seguridad, ante todo. Gracias a las figuras de los Reyes Magos, vamos a seguir esta fiesta”. La seguridad fue uno de los aspectos más destacados del evento, que contó con la presencia de fuerzas de seguridad y personal sanitario para garantizar la tranquilidad de los asistentes.