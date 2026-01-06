En el marco de la celebración del Día de Reyes, el Hospital Materno Infantil San Roque vivió una mañana cargada de emoción y sonrisas con la visita de Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes entregaron regalos a los niños internados y a quienes se encontraban junto a sus familias en el nosocomio.

La actividad fue organizada por el voluntariado Santa Rita, que desde hace años acompaña distintas fechas especiales en el hospital y que, en esta oportunidad, preparó decenas de obsequios gracias a donaciones realizadas por la comunidad.

Los Reyes Mayos llegaron al hospital San Roque (foto Elonce)

“Tenemos muchos regalos que la comunidad nos ha donado al voluntariado para esta fecha y ahora estamos repartiendo todo lo que hemos recibido, con muchas ganas y mucha alegría”, expresó Silvia Morel, integrante del voluntariado Santa Rita, en diálogo con Elonce.

Un momento esperado por los niños

La llegada de los Reyes Magos generó gran expectativa entre los chicos, que aguardaban ansiosos en las salas del hospital. “Los chicos saben que hoy es Reyes, saben que el voluntariado siempre está y que en San Roque se cumple. Para nosotros es una alegría enorme poder estar y cumplir con esta tarea”, destacó Morel.

Los Reyes Magos llevaron regalos y alegría al Hospital San Roque

Melchor, Gaspar y Baltazar recorrieron distintos sectores del hospital, se sacaron fotos con los niños y compartieron palabras de aliento con las familias. “Venimos de muy lejos, pero hemos llegado al fin para tener una jornada agradable. Estamos acá para brindarles unos minutos de felicidad a los chicos en un día tan especial como el Día de Reyes”, señalaron los Magos de Oriente durante la visita al San Roque.

Emoción y solidaridad

Para quienes encarnan a los Reyes, la experiencia tiene un valor especial. “Es algo inolvidable. Ver la felicidad que expresan los chicos cuando nos ven y cuando reciben un obsequio nos enriquece a todos”, expresaron. Además, adelantaron que la recorrida continuará por otros puntos de la ciudad y localidades cercanas, como parte de una actividad solidaria que se repite cada año.

Los Reyes Mayos llegaron al hospital San Roque (foto Elonce)

Durante la jornada, varios niños se animaron a acercarse para recibir sus regalos. Ema, de cuatro años, Octavio, de siete, Catalina, de diez, y Pablo, de ocho, fueron algunos de los pequeños que recibieron obsequios y golosinas, en un clima de ternura y emoción.

La visita de los Reyes Magos al Hospital San Roque volvió a poner en valor el trabajo del voluntariado Santa Rita y la importancia de sostener gestos solidarios que llevan alegría y contención a los niños y sus familias en momentos difíciles.