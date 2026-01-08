León XIV encabeza el primer Consistorio Extraordinario de su pontificado

El Papa León XIV encabeza en el Vaticano el primer Consistorio Extraordinario de su pontificado, con la participación de 245 cardenales de todo el mundo. El encuentro se desarrolla en varias sesiones y tiene como objetivo brindar apoyo y consejo al Santo Padre.
El Papa León XIV inauguró en la tarde del miércoles en el Vaticano la segunda fase de su breve pontificado (fue elegido el 8 de marzo como el 267º. pontífice de la historia), para dar una respuesta común con los 245 cardenales llegados a Roma desde todo el mundo para participar del Consistorio Extraordinario que convocó.
Robert Francis Prevost, de 70 años cumplidos goza de buena salud. El Vaticano indicó en un comunicado que los purpurados darán apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su elevada y grave responsabilidad. Es el fin de la primera etapa, dominada muchas veces por compromisos asumidos por su predecesor, el argentino Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que murió el 21 de febrero, en plena celebración del Jubileo del Año Santo 2025, que concluyó el martes con el cierre de la última Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.
El encuentro se inició el miércoles a la tarde en su primera sesión y concluye este jueves, tras otras dos sesiones del Consistorio. No hay una agenda de las tres reuniones que deberían permitir conocer, al menos en parte, cómo funciona el liderazgo de León y cuáles son los asuntos que deben recibir el consenso general.
En la audiencia general de los miércoles, el Pontífice dijo que es necesario realizar más plenamente la reforma eclesial ante los desafíos actuales. Destacó que, tras el Año Jubilar 2025, comienza un nuevo ciclo de catequesis que se dedicará al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus documentos, porque aunque aquel evento eclesial es el Magisterio que constituye todavía hoy la estrella polar del camino de la Iglesia, también es verdad que la generación de obispos, teólogos y creyentes del Vaticano II hoy ya no están.
"Gracias a aquel Concilio la Iglesia se comprometió a buscar la verdad a través del camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad", dijo. Este espíritu, esta actitud interior, debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, porque todavía debemos realizar más plenamente la reforma eclesial en clave ministerial y, delante de los desafíos actuales, estamos llamados a seguir siendo atentos intérpretes de los signos de los tiempos, alegres anunciadores del Evangelio, valientes testigos de justicia y paz.
El Papa eligió su mensaje en la audiencia a los fieles pocas horas antes del comienzo del primer Consistorio Extraordinario de su pontificado, que será a puertas cerradas y concluirá en la tarde de mañana jueves.
El Vaticano no ha ofrecido mayores detalles de los objetivos y orden del día del encuentro del Papa con 245 cardenales llegados de todo el mundo. Según trascendió, en las tres sesiones del Consistorio se abordarán temas como la reforma de la Curia, la sinodalidad, la liturgia y la evangelización.
Un documento vaticano señala que las dos jornadas vaticanas estarán caracterizadas por momentos de comunidad y fraternidad, de tiempos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración. Los momentos estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo al Santo Padre en su responsabilidad de gobierno de la Iglesia universal. Según informó Clarín, el Consistorio se centrará de manera especial en cuatro grandes cuestiones: la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, una prioridad pontificia de León, y la misión de la Iglesia; la constitución apostólica Praedicate Evangelium, sobre el papel de la Curia Romana y su relación con las Iglesias particulares; la sinodalidad y la liturgia.
El objetivo común es favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal.