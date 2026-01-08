Más de 150 niños participan de las colonias de verano de ATSA

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Las colonias de vacaciones de ATSA se desarrollan durante el verano con la participación de alrededor de 150 niños de entre 4 y 12 años. Las actividades incluyen juegos recreativos, deportes y clases de natación en las piletas del gremio.

8 de Enero de 2026
Las colonias de vacaciones de ATSA se desarrollan durante el verano con la participación de alrededor de 150 niños de entre 4 y 12 años. Las actividades incluyen juegos recreativos, deportes y clases de natación en las piletas del gremio.

Se llevan adelante las colonias de vacaciones de ATSA, destinadas a niños y niñas de entre 4 y 12 años. La propuesta cuenta con la participación de alrededor de 150 chicos, que durante el verano realizaron actividades recreativas, deportivas y clases de natación en las instalaciones del gremio.

 

El coordinador de la colonia, Jerónimo Ledesma, brindó detalles sobre el funcionamiento de la propuesta. “Siempre los chicos tienen juegos recreativos, hacen deporte más allá de la natación, que es lo que nosotros tenemos también durante este verano en las piletas que tenemos acá en el gremio”, explicó en diálogo con Elonce.

En relación a la organización semanal, indicó que “los chicos hacen cuatro días de pileta y después tienen pileta libre para que puedan disfrutar, jugar y descansar un poco de la actividad que es netamente para aprender natación”. Además, precisó que la colonia estuvo orientada a niños “de 4 a 12 años”.

Actividades adaptadas al clima y las edades

Ledesma señaló que las actividades se adaptaron a las condiciones climáticas y a las edades de los participantes. “Hoy en particular, que no hace tanto frío, la colonia comenzó con actividades de juego y después los más grandes fueron los únicos que se metieron a la pileta, más llegando al mediodía”, comentó.

 

Durante la jornada, Elonce dialogó con varios de los niños que participaron de la colonia, quienes destacaron las propuestas recreativas. Luana, de 8 años, señaló que lo que más le gustaba era “la pileta”, al igual que otros chicos que coincidieron en que ya sabían nadar y que seguían aprendiendo “jugando”.

 

Eva contó que además de las actividades hizo nuevos amigos, mientras que Ernestina relató que participó de juegos grupales como “el pulpo”, uno de los entretenimientos habituales de la colonia.

Otros niños mencionaron juegos tradicionales como el “gato y ratón” y el “pato ñato”, que formaron parte de las actividades recreativas diarias. “A mí me gustan todos los juegos”, expresó una de las participantes.

 

Juegos tradicionales y dinámica grupal

Uno de los profesores a cargo del grupo explicó cómo se desarrollaban algunos de los juegos. Jorgelina, responsable del grupo de siete años, detalló que el “pato ñato” se juega “haciendo una ronda, todos sentados, mientras uno pasa por afuera tocando la cabeza y cuando dice ‘ñato’ empieza a correr”.

