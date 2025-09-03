 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Participación ciudadana y ambiente

Convocan a audiencia pública por impacto ambiental de cantera y planta de lavado

La Secretaría de Ambiente convocó a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental de la cantera Spahn, el 12 de septiembre en Aldea Brasilera.

3 de Septiembre de 2025
Audiencia pública por impacto ambiental de cantera
Audiencia pública por impacto ambiental de cantera

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos convocó a una audiencia pública para abordar el impacto ambiental del establecimiento “Cantera y Planta de Lavado Sphan”, perteneciente a CRISTAMINE S.A., en el marco del Expediente Provincial 1.677.947. Y que tiene alcance para las comunidades aledañas de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, en el departamento Diamante.

 

La instancia fue fijada para el viernes 12 de septiembre de 2025, a las 11, en el Centro de Jubilados de Aldea Brasilera, ubicado en Av. Nicolás Avellaneda 1483,

Según se indicó, la audiencia estará abierta a la participación de la ciudadanía. La información ambiental del proyecto está disponible en la web de la Secretaría de Ambiente, dentro de la sección Participación Ciudadana, bajo la denominación: “Expte. 1.677.947 Cantera Spahn – CRISTAMINE S.A.”

 

Cómo participar en la audiencia

Durante la jornada, los interesados pueden intervenir con consultas, observaciones o comentarios, presentando DNI al momento de ingresar.

 

Previo a la fecha fijada, la ciudadanía tiene la posibilidad de remitir consultas o intervenciones al correo secretariadeambiente@entrerios.gov.ar. Asimismo, se habilitó atención presencial en el Municipio de Aldea Brasilera (Nicolás Avellaneda 1525), de 07 a 13, donde la documentación está disponible en formato físico junto con un Libro de Actas rubricado para que las personas interesadas redacten a mano sus preguntas y comentarios.

 

Las consultas anticipadas se recibirán hasta el 9 de septiembre inclusive y serán respondidas durante el desarrollo de la audiencia pública. Elonce.com

Temas:

audiencia pública cantera Aldea Brasilera impacto ambiental
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso