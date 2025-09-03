Convocan a audiencia pública por impacto ambiental de cantera y planta de lavado

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos convocó a una audiencia pública para abordar el impacto ambiental del establecimiento “Cantera y Planta de Lavado Sphan”, perteneciente a CRISTAMINE S.A., en el marco del Expediente Provincial 1.677.947. Y que tiene alcance para las comunidades aledañas de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, en el departamento Diamante.
La instancia fue fijada para el viernes 12 de septiembre de 2025, a las 11, en el Centro de Jubilados de Aldea Brasilera, ubicado en Av. Nicolás Avellaneda 1483,
Según se indicó, la audiencia estará abierta a la participación de la ciudadanía. La información ambiental del proyecto está disponible en la web de la Secretaría de Ambiente, dentro de la sección Participación Ciudadana, bajo la denominación: “Expte. 1.677.947 Cantera Spahn – CRISTAMINE S.A.”
Cómo participar en la audiencia
Durante la jornada, los interesados pueden intervenir con consultas, observaciones o comentarios, presentando DNI al momento de ingresar.
Previo a la fecha fijada, la ciudadanía tiene la posibilidad de remitir consultas o intervenciones al correo secretariadeambiente@entrerios.gov.ar. Asimismo, se habilitó atención presencial en el Municipio de Aldea Brasilera (Nicolás Avellaneda 1525), de 07 a 13, donde la documentación está disponible en formato físico junto con un Libro de Actas rubricado para que las personas interesadas redacten a mano sus preguntas y comentarios.
Las consultas anticipadas se recibirán hasta el 9 de septiembre inclusive y serán respondidas durante el desarrollo de la audiencia pública.