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Sociedad Del 2,9 por ciento

Aumentan los aranceles de prestaciones por discapacidad: los nuevos valores

El Gobierno nacional dispuso una suba del 2,9% en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad, ajustada por inflación. También ratificaron el adicional por zona desfavorable.

30 de Marzo de 2026
Aumentan los aranceles de prestaciones por discapacidad
Aumentan los aranceles de prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional dispuso una suba del 2,9% en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad, ajustada por inflación. También ratificaron el adicional por zona desfavorable.

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,9% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a marzo de 2026, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. La medida fue oficializada mediante la Resolución 13/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.

 

La actualización alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo y se aplica sobre los valores que habían sido fijados previamente en febrero, cuando se había otorgado un incremento del 5,78%. De esta manera, el esquema de ajustes continúa alineado con la evolución mensual de la inflación.

 

Según se indica en la normativa, la modificación de los aranceles responde a la necesidad de mantener actualizados los valores del nomenclador vigente, en el marco del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901.

Actualización por inflación

La resolución establece que el incremento del 2,9% se calculó en función de la variación del IPC correspondiente a febrero de 2026, con el objetivo de preservar el financiamiento de las prestaciones y garantizar su continuidad.

 

En ese sentido, las autoridades remarcaron que los ajustes periódicos forman parte de una política de actualización constante de los aranceles, basada en los indicadores económicos y en las recomendaciones del Directorio del sistema.

 

Adicional por zona desfavorable

Por otra parte, la normativa ratificó la continuidad del adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones que se brindan en provincias de la región patagónica.

 

Este beneficio, contemplado en la legislación vigente, busca compensar las condiciones particulares de esas regiones y garantizar el acceso a los servicios en zonas consideradas desfavorables.

Los nuevos valores

El detalle de los nuevos valores quedó establecido en un anexo que integra la resolución, donde se especifican los montos actualizados para cada prestación incluida en el nomenclador oficial.

 

Aumentaron 2,9% los aranceles del sistema de discapacidad: el detalle by elonceweb

Temas:

discapacidad prestaciones aumento nuevos valores aranceles
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