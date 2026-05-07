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Sociedad Fueron rescatados

Con drones detectaron ñandúes encerrados en una jaula en una vivienda

Con drones descubrieron que tenían en tres ñandúes encerrados en una casa en una localidad mendocina. Dos ejemplares eran de la especie conocida como “siete cuchillos”.

7 de Mayo de 2026
Rescataron tres ñandúes que estaban en jaulas
Rescataron tres ñandúes que estaban en jaulas

Con drones descubrieron que tenían en tres ñandúes encerrados en una casa en una localidad mendocina. Dos ejemplares eran de la especie conocida como “siete cuchillos”.

Un operativo de la Policía Rural permitió rescatar varias aves silvestres que se encontraban en cautiverio en una propiedad de Maipú, en la provincia de Mendoza. El procedimiento se llevó a cabo el lunes en una vivienda ubicada sobre Ruta 60 y calle Santa Fe.

 

El despliegue comenzó tras detectar indicios de posible presencia de fauna protegida. Debido a que el inmueble está alejado de la vía pública, intervino el ayudante fiscal de turno, quien autorizó el uso de drones para realizar un sobrevuelo del predio. A partir de las imágenes obtenidas, se confirmó la existencia de animales dentro del lugar, lo que habilitó el registro domiciliario.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron tres ñandúes, dos ejemplares de la especie conocida como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para mantenerlos encerrados.

En el procedimiento intervino personal del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que dispuso el traslado y resguardo de los animales.

 

El morador de la vivienda fue identificado y, al constatarse que no contaba con la documentación correspondiente para la tenencia de fauna silvestre, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional 22.421.

Temas:

ñandúes mendoza drones
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