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Sociedad El árbol se desplomó por el viento

Tragedia en Mendoza por el viento Zonda: un árbol cayó, mató a un motociclista e hirió a otro

Un motociclista murió y otro resultó herido cuando un álamo de más de seis metros de altura, cayó sobre ellos. El accidente ocurrió en Las Heras, cerca del Aeropuerto El Plumerillo. Se sospecha que el árbol se desplomó por la fuerza del viento Zonda.

6 de Mayo de 2026
El accidente ocurrió en Las Heras.
El accidente ocurrió en Las Heras. Foto: (UnoMendoza).

Un motociclista murió y otro resultó herido cuando un álamo de más de seis metros de altura, cayó sobre ellos. El accidente ocurrió en Las Heras, cerca del Aeropuerto El Plumerillo. Se sospecha que el árbol se desplomó por la fuerza del viento Zonda.

Mendoza: un árbol cayó por viento Zonda y mató a motociclista. Un motociclista murió y otro resultó herido cuando un álamo de más de seis metros de altura, cayó sobre ellos. Hasta el momento, se sospecha que el árbol se desplomó por la fuerza del viento Zonda.

El accidente ocurrió en Las Heras, en la intersección de Olascoaga y Dorrego, cerca del Aeropuerto El Plumerillo.

En el lugar, trabajaron los Bomberos, el personal de la Comisaría N&deg; 36, de la Guardia Urbana Municipal y autoridades judiciales. (Foto: captura de TN.)
En el lugar, trabajaron los Bomberos, el personal de la Comisaría N° 36, de la Guardia Urbana Municipal y autoridades judiciales. (Foto: captura de TN.)

 

Los Bomberos llegaron y encontraron a los dos conductores atrapados bajo las ramas y las dos motocicletas, una gris y una azul. Cuando lograron liberarlos, descubrieron que uno de ellos había muerto.

 

El otro hombre recibió asistencia médica y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó a un hospital cercano.

Además de los Bomberos, intervino el personal de la Comisaría N° 36, de la Guardia Urbana Municipal y autoridades judiciales, según informó el diario Uno. La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro.

(Los Andes).
(Los Andes).

 

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que la provincia de Mendoza permanecerá en alerta amarilla por el viento Zonda hoy y todo el jueves, con ráfagas que oscilan entre los 65 y 80 kilómetros por hora, pero que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Este miércoles, el fenómeno se registró alrededor de las 17 y la caída del árbol tomó por sorpresa a los conductores.

Temas:

Árbol Motociclista Tragedia zonda mendoza
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