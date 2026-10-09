Cierra un tradicional café-restó con más de 15 años de historia en Concepción del Uruguay

Cierra La Ris en Concepción del Uruguay tras más de 15 años

El cierre de La Ris en Concepción del Uruguay pone fin a más de 15 años de actividad gastronómica bajo la administración de los hermanos Fernando y Nelson Vence. El reconocido café-restó, ubicado en la esquina de Urquiza y Galarza, frente a la Plaza General Francisco Ramírez, dejará de funcionar y abre interrogantes sobre el futuro de uno de los espacios comerciales más tradicionales de la ciudad.

La noticia, según publicó Infocdelu, comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusión entre vecinos y clientes que durante años frecuentaron el establecimiento para desayunar, almorzar, cenar o compartir encuentros.

Aunque el cierre corresponde a la etapa comercial iniciada en 2010, la historia gastronómica de esa esquina se remonta al siglo XIX. Por el lugar pasaron distintos establecimientos que marcaron la vida social de varias generaciones de uruguayenses.

La Ris cierra después de más de 15 años

Los hermanos Fernando y Nelson Vence asumieron la administración del establecimiento en 2010, cuando se hicieron cargo del fondo de comercio y comenzaron una nueva etapa para el tradicional local.

Durante su gestión, el espacio mantuvo la identidad histórica de la confitería, pero amplió su propuesta gastronómica y fortaleció su funcionamiento como restaurante.

La renovación incluyó refacciones, nuevos servicios, espectáculos musicales y actividades vinculadas con instituciones deportivas de Concepción del Uruguay. También se incorporaron opciones gastronómicas sin TACC, con el objetivo de ampliar la oferta para los clientes.

En febrero de 2024, durante una entrevista publicada por La Prensa Federal, Fernando Vence recordó que uno de los principales desafíos había sido transformar los hábitos asociados con la antigua confitería y convertirla en un espacio más abierto a las familias.

La administración también atravesó las restricciones impuestas durante la pandemia y posteriormente participó de las propuestas de gastronomía al aire libre desarrolladas en el centro de la ciudad.

Una esquina con historia desde el siglo XIX

Los antecedentes comerciales del inmueble ubicado en Urquiza y Galarza se remontan al siglo XIX, cuando allí funcionaba el denominado Bar Jorge.

De acuerdo con investigaciones históricas sobre Concepción del Uruguay, en 1878 el establecimiento ya era frecuentado por docentes, estudiantes y personalidades vinculadas con el Colegio del Uruguay.

Su ubicación, próxima a esa institución educativa y frente a Plaza Ramírez, contribuyó a consolidarlo como un punto de encuentro de la vida social local.

Con el paso de los años, el comercio atravesó distintas administraciones y recibió diferentes denominaciones.

Entre los nombres que tuvo se encuentran Bar Nacional, Tupinambá y Confitería Ramírez, antes de convertirse en la reconocida RyS.

Durante buena parte del siglo XX, sus mesas fueron utilizadas para reuniones de estudiantes, profesionales, comerciantes, dirigentes y familias.

Según los registros históricos citados, el establecimiento también fue uno de los primeros espacios públicos de Concepción del Uruguay donde podía verse televisión, mediante una antena que captaba las transmisiones de Canal 7.

Rodríguez y Spada: el origen de la histórica RyS

Uno de los períodos más recordados comenzó con Abel Rodríguez y Albino Spada, dos empresarios gastronómicos cuyos apellidos dieron origen a la denominación RyS.

Rodríguez provenía de una familia vinculada con la actividad gastronómica, mientras que Spada contaba con experiencia como repostero. Ambos iniciaron su sociedad comercial en 1967 y comenzaron trabajando en otro local de la ciudad.

Posteriormente asumieron la explotación de la esquina de Urquiza y Galarza, donde la confitería RyS fue inaugurada el 30 de diciembre de 1969.

El establecimiento se convirtió en una referencia para encuentros familiares, reuniones de amigos y celebraciones. Con el transcurso de las décadas, el nombre quedó asociado a la identidad de la esquina, que continuó siendo reconocida popularmente como La Ris.

La crisis de 2007 y el cierre de la antigua confitería

La historia del inmueble también estuvo marcada por dificultades comerciales y cambios de administración.

En 2007, la tradicional confitería atravesó una crisis que derivó en un conflicto por la ocupación del edificio y su posterior desalojo.

Para entonces, el inmueble había sido subastado y adquirido por el Colegio de Ingenieros, institución que pasó a tener un papel central en el destino de la propiedad.

La situación generó repercusión debido al valor histórico del establecimiento y a que el edificio había sido declarado sitio de interés cultural y de preservación arquitectónica por el Concejo Deliberante.

En junio de aquel año, la confitería cerró sus puertas en medio de la preocupación de trabajadores y vecinos.

La actividad gastronómica regresó posteriormente, hasta que en 2010 comenzó la etapa encabezada por los hermanos Vence.

Qué se sabe sobre el futuro de La Ris

El cierre de la actual administración abrió interrogantes sobre qué sucederá con el inmueble y si continuará funcionando allí un establecimiento gastronómico.

La propiedad pertenece al Colegio de Ingenieros, que adquirió el edificio durante la crisis comercial de años anteriores.

En el ámbito gastronómico de Concepción del Uruguay comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de que un empresario vinculado con otros establecimientos del rubro se haga cargo del espacio.

Según esos trascendidos, podría impulsarse una nueva propuesta comercial en la histórica esquina.

Sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada sobre un nuevo contrato, la identidad de un eventual responsable, las características del proyecto ni una posible fecha de reapertura.

Por lo tanto, la continuidad de la actividad gastronómica en el inmueble permanece sin definiciones públicas.

Un lugar vinculado con varias generaciones de uruguayenses

A lo largo de su historia, la esquina de Urquiza y Galarza fue escenario de reuniones familiares, encuentros de amigos y conversaciones que quedaron asociadas a la vida cotidiana de Concepción del Uruguay.

Durante la entrevista concedida a La Prensa Federal en 2024, Fernando Vence recordó las historias de clientes que habían conocido la confitería durante su infancia y que, años después, regresaban acompañados por sus hijos o nietos.

Esa continuidad entre generaciones contribuyó a mantener el reconocimiento del establecimiento, incluso después de sus diferentes cambios de nombre y administración.

La ubicación frente a Plaza Ramírez y su cercanía con el Colegio del Uruguay también forman parte de la trayectoria histórica del comercio.