Las recomendaciones para hidratarse y alimentarse mejor durante la cena de Año Nuevo

REDACCIÓN ELONCE
Una licenciada en Nutrición brindó recomendaciones sobre hidratación, alimentación y hábitos saludables. A través de Elonce advirtió que muchas veces la sed se confunde con hambre y remarcó la importancia de moderar los excesos.
En el marco de la ola de calor que se registra en la región, especialistas en nutrición advirtieron sobre la importancia de mantener una correcta hidratación y adoptar hábitos alimentarios saludables para evitar complicaciones asociadas a las altas temperaturas. En ese contexto, la licenciada en Nutrición, Agostina Reynoso, brindó una serie de recomendaciones prácticas para atravesar los días de calor extremo.
La profesional explicó a Elonce que el cerebro humano cuenta con centros diferenciados para el hambre y la sed, aunque muchas veces ambas sensaciones se confunden. “Muchas veces pensamos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es sed, por lo cual, cuando sentimos sed, en realidad, ya estamos deshidratados”, señaló, y recomendó hidratarse de manera frecuente, incluso antes de sentir esa señal.
Reynoso indicó que no todas las personas incorporan agua con facilidad, por lo que sugirió alternativas para mejorar la ingesta de líquidos. “Las limonadas están muy de moda y son una buena opción. También se pueden hacer aguas saborizadas con rodajas de naranja o limón, jengibre, romero o infusiones de té”, explicó, al destacar que estas preparaciones resultan frescas e hidratantes.
Alimentación y moderación
En relación con la alimentación, la nutricionista remarcó la necesidad de mantener una dieta equilibrada durante todo el año, más allá de las fechas festivas. “La clave es disfrutar con moderación y elegir opciones más saludables”, afirmó. Entre las alternativas sugeridas mencionó ensaladas, pinchos de tomate cherry con queso y albahaca, pollo, fiambres magros, hummus y ensaladas de frutas para el postre.
Además, recomendó evitar el picoteo constante. “Es mejor emplatar lo que se va a consumir, porque cuando uno pica pierde el registro de lo que come y termina comiendo de más”, señaló. También sugirió dejar parte de las comidas para el día siguiente y no concentrar todo en una sola noche.
Respecto a la actividad física, Reynoso aconsejó realizar caminatas suaves en horarios de menor temperatura, como a primera hora de la mañana o al atardecer, y reforzar la hidratación antes y después del ejercicio. “Con este calor no es conveniente consumir comidas muy pesadas”, sostuvo.
Por último, la especialista destacó que no se trata de prohibirse alimentos, sino de adoptar una alimentación consciente. “No hablamos de dietas restrictivas, sino de cuidarse, organizarse y hacer pequeños cambios que mejoran la calidad de vida”, expresó. También señaló que volver a la rutina tras los excesos es fundamental para recuperar el equilibrio.