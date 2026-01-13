Bioquímico entrerriano destacado a nivel internacional: “El camino recorrido empieza a dar sus frutos”

El bioquímico Iván Pérez Duarte, integrante del servicio de laboratorio del Hospital Centenario de Gualeguaychú, fue convocado como único representante argentino a la principal sociedad científica del mundo en el área de microbiología. Se trata de la American Society for Microbiology (ASM), que seleccionó a jóvenes investigadores de más de 100 países.

"Haber quedado seleccionado fue un momento de enorme alegría y también una confirmación de que el camino recorrido empieza a dar sus frutos”, expresó Pérez Duarte en diálogo con Elonce al rememorar que la designación lo tomó por sorpresa. “Fue una convocatoria muy grande, con más de 300 jóvenes profesionales e investigadores de Argentina", explicó.

Investigación con impacto regional

El trabajo que despertó el interés internacional se centró en un estudio sobre candidiasis vaginal, realizado junto al laboratorio de microbiología del hospital hace aproximadamente dos años y medio. La investigación incluyó un relevamiento local en mujeres de Gualeguaychú, con identificación de agentes causales y sensibilidad a tratamientos, un abordaje poco desarrollado en Argentina y Sudamérica.

“El trabajo tuvo mucha repercusión porque no había estudios recientes de este tipo en la región”, explicó el profesional, y remarcó la importancia de generar evidencia local para mejorar los diagnósticos y tratamientos.

Rol como embajador científico

La distinción implica desempeñarse durante un año como embajador argentino joven ante la ASM, actuando como nexo entre la comunidad científica internacional y los investigadores del país. En ese marco, Pérez Duarte participará en junio de un congreso mundial en Washington, donde presentará su investigación y compartirá experiencias con especialistas de todo el mundo.

“Más que un premio, lo vivo como una gran responsabilidad porque seré el eslabón que conectará las referencias y las novedades en mi microbiología entre Argentina y el mundo. Es un compromiso serio, con el objetivo de aportar conocimientos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el sistema de salud tanto local como provincial al aportar novedades del exterior”, sostuvo.

Trayectoria y formación

Pérez Duarte se graduó en la Universidad Nacional de Rosario en 2020, dos semanas antes del inicio de la pandemia por coronavirus. A los pocos meses se incorporó al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde participó activamente durante la emergencia sanitaria y luego se especializó en el área de microbiología, bajo la tutoría de la bioquímica Josefina Juárez.

Además, desarrolla tareas de docencia universitaria en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la sede Gualeguaychú, combinando asistencia, investigación y formación académica, aspectos que fueron valorados en la selección internacional.

Mensaje a los jóvenes

Finalmente, el profesional alentó a los estudiantes a interesarse por carreras vinculadas a la investigación científica. "En microbiología es fascinante lo que se puede descubrir a través del microscopio. Existen numerosos microorganismos que forman parte de nuestra vida cotidiana y no causan ningún tipo de infección. Sin embargo, hay otros, aunque son pocos, que sí generan patologías y se hacen notar. Ese es el campo en el que enfoco mi trabajo: investigar y diagnosticar los microorganismos que provocan infecciones en las personas”, afirmó.

De hecho, instó a los jóvenes a acercarse a hospitales y universidades, a los centros de investigación y de comités de ética de estas instituciones, para incursionar en la investigación científica.

El oriundo de Gualeguaychú, destacó su decisión de regresar a la ciudad natal tras finalizar sus estudios universitarios. “La tierra de uno llama, y hoy siento una enorme satisfacción de poder representar a Entre Ríos y aportar desde el sistema de salud público”, concluyó.