Contrataron un flete para ir a la cancha y los atacaron a piedrazos

Un fletero que trasladaba a siete hinchas de Newell´s Old Boys hacia el estadio del Parque Independencia fue atacado a piedrazos y amenazado con un arma de fuego por un grupo de personas en Rosario. El violento episodio ocurrió el sábado 3 de octubre, en la intersección de Buenos Aires y Gálvez, y dejó al trabajador con importantes lesiones en el rostro y su vehículo prácticamente destruido.

La víctima, identificada como Diego, relató que había sido contratado para llevar a un grupo de simpatizantes al estadio. Sin embargo, durante el recorrido fueron interceptados por personas que, según sospechó, estaban esperando el paso del vehículo para agredir a sus ocupantes.

"Fue muy feo, pensé que me mataban. Me fui contento a trabajar y casi que no vuelvo", expresó el conductor.

Lo amenazaron con un arma y le destrozaron el rostro

Diego explicó que los agresores comenzaron a arrojar piedras contra la camioneta y que uno de ellos lo amenazó directamente con un arma de fuego.

"Nos apuntaron con una pistola en la cabeza, me abrieron la puerta y me quisieron tirar para abajo. Yo aceleré y me fui", recordó sobre los momentos de extrema tensión que atravesó.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió la fractura del tabique nasal, la rotura de varias piezas dentales y múltiples heridas en el rostro.

"Me rompieron los dientes y me quebraron el tabique", detalló al describir las lesiones que le provocaron los atacantes.

El fletero aseguró que desconocía la identidad de las siete personas que lo habían contratado para trasladarlas al estadio. También manifestó que no sabía quiénes habían protagonizado la agresión.

Según explicó, los pasajeros llevaban camisetas de Newell´s, pero durante el viaje no habían realizado provocaciones ni manifestaciones que pudieran anticipar el ataque.

"Estaban todos sentados, no iban cantando ni tocando bocina, nada", señaló.

Además, contó que después de conseguir escapar de los agresores y detener la camioneta, descubrió que los pasajeros ya no estaban.

"Cuando pude frené y ya estaba solo, desaparecieron todos los hinchas de Newell´s", lamentó.

Le destruyeron el vehículo con el que mantiene a su familia

Más allá de las lesiones físicas, Diego sufrió importantes pérdidas materiales debido a los daños que recibió su camioneta durante el ataque. El vehículo representa su principal herramienta de trabajo y constituye el único sustento económico de su familia.

Explicó que en 2010 había sufrido un accidente que le provocó una discapacidad, situación que lo llevó a depender de su actividad como fletero para obtener ingresos.

Tras la agresión, quedó con su herramienta laboral destrozada y lesiones que complicaron todavía más su situación.

El trabajador expresó su angustia por lo sucedido y remarcó que había salido de su casa para cumplir con un traslado, sin imaginar que terminaría siendo víctima de un ataque de semejante violencia. (La Capital / Telefe Rosario)