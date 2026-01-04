Nueva concesión de las rutas 12 y 14 y los peajes pasan a ser 100% electrónicos: cómo adherirse al sistema

La concesión de las rutas 12 y 14 entra en una nueva etapa desde este lunes 5 de enero, cuando la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asuma formalmente, la operación de este corredor vial estratégico que conecta provincias del Litoral y cumple un rol clave en la conectividad nacional e internacional.

La medida incluyó, además, un cambio sustancial en el sistema de cobro de peajes, que desde el martes 6 de enero pasa a ser completamente electrónico, dejando atrás el uso de dinero en efectivo.

El nuevo esquema implica la implementación progresiva de distintas modalidades de pago digital, con el objetivo de agilizar el tránsito, reducir tiempos de espera y mejorar la seguridad vial en las estaciones de peaje. En una primera etapa, el único medio habilitado fue el sistema TelePASE, que además ofrece un beneficio económico para los usuarios que se adhieran a la plataforma.

Según se informó oficialmente, el TelePASE contará con un descuento del 50% respecto del valor que deberán abonar quienes utilicen otros sistemas electrónicos que se incorporarán en una segunda fase. Esta política buscó incentivar la adopción temprana del sistema y facilitar la transición hacia un esquema de cobro totalmente digitalizado.

Fin del efectivo y nuevas formas de pago

A partir de la segunda quincena de enero, el esquema de pago se ampliará con la incorporación de tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales, códigos QR y tecnología NFC mediante teléfonos inteligentes. Estos medios estarán disponibles a través de tótems de cobro que se instalarán en las vías de cada estación de peaje, claramente señalizadas como “Pago Electrónico”.

Desde la concesionaria, remarcaron que el objetivo central es lograr un tránsito más fluido, evitando filas y demoras, especialmente en temporadas de alto flujo vehicular. Además, el nuevo sistema apunta a reforzar la seguridad tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en los peajes.

Alcance de la concesión

Mariano Bradanini, vocero de Autovía Construcciones y Servicios S.A., explicó a Elonce que la concesión actual amplió su alcance respecto de la gestión anterior. “En la gestión inicial llegaba hasta Ceibas, pero ahora se toma también parte de la ruta 12 hasta Gualeguay y, en ruta 14, lo que va desde Ceibas a Paso de los Libres”, detalló.

Asimismo, aclaró que las estaciones de peaje siguen siendo las mismas cuatro que funcionaban previamente en el corredor: Zárate, en la provincia de Buenos Aires; Colonia Elía y Yeruá, en Entre Ríos; y Piedritas, en la provincia de Corrientes.

Tarifas y valores vigentes

En relación a los valores, desde la empresa indicaron que el importe del peaje será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una actualización acorde a la evolución del índice de inflación. En ese marco, Bradanini precisó que “estará en torno a los 1.880 pesos para un vehículo tipo automóvil con TelePASE”, dijo a Elonce.

“El valor del TelePASE es el 50% de lo que se paga si se abona con otros sistemas electrónicos. Es decir que, si uno va a pagar con QR o tarjeta, deberá abonar alrededor de 3.760 pesos”, explicó el vocero, al tiempo que subrayó que la diferencia tarifaria busca estimular la adhesión al sistema de telepeaje.

Circulación sin barreras y período de adaptación

Otro de los puntos destacados fue que, durante el inicio del nuevo esquema, no se colocaron barreras físicas en las estaciones de peaje. “El martes 6 de enero no va a haber barrera. Aquellos que no tengan disponible el TelePASE van a poder circular normal, sin problemas, pero deben tramitar el sistema”, aclaró Bradanini.

De este modo, se estableció un período de adaptación para los usuarios frecuentes y ocasionales del corredor, con el objetivo de evitar inconvenientes en los primeros días de funcionamiento del sistema digital.

Cómo adherirse al TelePASE

Respecto del procedimiento para sumarse al TelePASE, el vocero explicó que existen múltiples alternativas. “Hoy está disponible la posibilidad en la página de TelePASE o TelepeajePlus. También se puede hacer por Mercado Libre, donde se necesita un TAG, que es un dispositivo que se lee en el peaje”, indicó.

Telepase:

Además, a partir del 7 de enero, los usuarios podrán adquirir el TAG directamente en todas las estaciones del corredor. “Se va a poder comprar el dispositivo y activar una cuenta en el lugar. Es muy simple: se crea un usuario y se vincula un sistema de pago, que puede ser cualquier tarjeta de débito o crédito”, agregó.

Mercado Pago:

Un corredor con desafíos por delante

Finalmente, Bradanini reconoció el estado actual de las rutas y los desafíos que enfrenta la nueva concesión. “Una ruta tiene que ser segura, confiable y agradable a la hora de transitar. Sabemos el estado en el que se encuentra, por eso va a ser un trabajo duro, pero estamos con mucha esperanza de poder llevarlo adelante en el corto plazo”, expresó.

La concesión, que tendrá un plazo de 20 años, se inicia tras un período de conflicto entre el Estado y la empresa saliente. “Las rutas no han quedado en el mejor estado. En los últimos meses hubo una falta de mantenimiento lógica, porque Vialidad Nacional se hacía cargo hasta donde correspondía. La empresa nueva entiende que hay que esforzarse para tener la ruta que todos merecemos”, concluyó el vocero al dialogar con Elonce.