Los peajes solo serán electrónicos en rutas nacionales 12 y 14: cómo adherirse al sistema para pagar

A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos en las rutas nacionales 12 y 14. En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será la forma de pago disponible.
Desde el lunes 5 de enero, Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, un corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.
A partir del martes 6 de enero, los peajes comenzarán a funcionar exclusivamente mediante sistemas electrónicos, eliminando el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas. Esta medida busca agilizar el tránsito, reducir las demoras y mejorar la seguridad en los puestos de cobro.
En la primera etapa, el sistema TelePASE será el único medio de pago electrónico disponible, ofreciendo un 50% de descuento respecto a otros sistemas electrónicos que se incorporarán más adelante. Esta promoción apunta a incentivar el uso de la plataforma y facilitar la transición al pago digital para todos los usuarios.
Mariano Bradanini, vocero, indicó a Elonce que “en la gestión inicial llegaba hasta Ceibas, pero ahora se toma también parte de la ruta 12 hasta Gualeguay y en ruta 14, lo que va desde Ceibas a Paso de los Libres”.
En los peajes “habrá un cambio total respecto a los sistemas de pago. No se va a poder pagar más con dinero en efectivo, sino que va a ser totalmente digital o electrónico. El digital es con el sistema TelePASE o telepeaje, que ya es utilizado en distintos puntos del país. El pago electrónico, que va a estar disponible a partir de la segunda quincena de enero, va a incluir tarjetas de crédito/débito, sistema NFC del teléfono o por escaneo de QR en tótems de pago que van a estar disponibles en todas las estaciones de peaje”.
Aclaró que las estaciones “siguen siendo las mismas cuatro que estaban en el corredor: en la ciudad de Zárate (Buenos Aires), en Colonia Elía (Entre Ríos), en Yeruá (Entre Ríos) y en Piedritas (provincia de Corrientes)”.
En cuanto a los valores del peaje, remarcó: “Estará en torno a los 1880 pesos para un vehículo tipo automóvil, con TelePASE. Este valor sale de la última tarifa que se cobró en abril del 2025, más una indexación por inflación. El valor del TelePASE es el 50 por ciento de lo que se paga si se abona con sistemas electrónicos, es decir que si uno va a pagar con QR o tarjeta, deberá abonar 3760 pesos”.
Por otra parte, aclaró que el martes 6 de enero “no va a haber barrera en los peajes. Aquellos que no tengan disponible el TelePASE van a poder circular normal, sin problemas, pero deben tramitar el sistema”.
Expresó que “una ruta tiene que ser segura, confiable y sobre todo agradable a la hora de transitar. Sabemos el estado en el que se encuentra, por eso va a ser un trabajo duro, pero estamos con mucha esperanza de poder llevarlo adelante en el corto plazo para tener rutas como merecemos los usuarios”.
La concesión, indicó, “tiene un plazo de 20 años”.
Cómo adherirse al TelePASE
Brandanini explicó que “hoy está disponible la posibilidad en la página de TelePASE o TelepeajePlus. También se puede hacer por Mercado Libre, donde se necesita un TAG, que es un dispositivo, donde se lee el peaje. A partir del 7 de enero, cuando esté todo encaminado en las estaciones de peaje, se va a poder adquirir el TAG en todas las estaciones del corredor y activar una cuenta”.
“Es muy simple. Si se hace en los lugares habilitados, inmediatamente se les hace un usuario, se relaciona un sistema de pago, que puede ser cualquier tarjeta de débito o crédito”, dijo.
Indicó que “celebramos este nuevo comienzo, es muy esperanzador para la empresa. La ruta ha tenido una disputa entre el estado y la empresa saliente. Las rutas no han quedado en el mejor estado. En los últimos meses hemos visto una falta de mantenimiento hasta lógica porque Vialidad Nacional se hacía cargo hasta donde correspondía. La empresa nueva entiende que hay que esforzarse para tener una ruta que todos merecemos para circular”. Elonce.com