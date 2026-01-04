Aumentaron los peajes hacia la Costa Atlántica: cuánto cuesta llegar

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los principales corredores viales hacia la Costa Atlántica, publicó BaeNegocios.

La medida, que entró en vigor justo al inicio de las vacaciones de verano, encarece los costos de viajar a los destinos turísticos más populares de la provincia en uno de los períodos de mayor circulación vehicular.

El ajuste, que oscila entre el 7% y el 10%, fue autorizado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y responde a una solicitud de la concesionaria AUBASA, en el marco de la actualización trimestral de tarifas. Según fuentes oficiales, los valores finales dependerán del tramo y de la categoría del vehículo, con la suba aplicada al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), indicador utilizado por el Gobierno provincial para reflejar los costos de la concesionaria.

Cómo quedan las nuevas tarifas de los peajes

A partir de este incremento, los precios de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata varían según el sentido y el tipo de pago. A continuación, los detalles de las nuevas tarifas:

Sentido La Plata–CABA:

Peaje Hudson: $4.400 (manual) / $4.245 (TelePASE) en hora pico, y $5.400 (manual) / $5.307 (TelePASE). Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 (manual) / $3.608 (TelePASE) en hora pico, y $4.600 (manual) / $4.511 (TelePASE).

Sentido CABA–La Plata:

Peajes Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 (manual) / $2.122 (TelePASE) en hora pico, y $2.700 (manual) / $2.653 (TelePASE). Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 (manual) / $1.486 (TelePASE) en hora pico, y $1.900 (manual) / $1.857 (TelePASE).

Ajuste en los peajes hacia la Costa Atlántica

El ajuste también afecta a los peajes hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica. Las nuevas tarifas son las siguientes:

Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (manual) / $6.964 (TelePASE). General Madariaga: $3.000 (manual) / $2.924 (TelePASE). Mar Chiquita: $3.300 (manual) / $3.203 (TelePASE).

El aumento en los peajes, que refleja la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), responde a la necesidad de actualizar las tarifas en función de la evolución de los costos operativos, como el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Salarios del INDEC. A pesar de la suba, el gobierno bonaerense ha destacado que el ajuste se encuentra dentro del marco de la actualización tarifaria trimestral establecida para reflejar la estructura de costos de la concesionaria.