Gran movimiento de turistas argentinos a Uruguay: podría ser la segunda mejor temporada de la última década

En las primeras horas de 2026 se intensificó la llegada de turistas argentinos a Uruguay. De este modo, se generaron largas filas de vehículos en los principales pasos fronterizos, en el marco de una temporada de verano que arrancó con gran movimiento y expectativas positivas para el sector turístico.

De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, más de 102.000 turistas habían ingresado al país vecino en la previa de Año Nuevo, de los cuales poco más de la mitad provenían de Argentina.

En las últimas horas se registraron importantes demoras en los cruces terrestres, especialmente en la Ruta Internacional 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos a través del Puente Internacional General San Martín. Allí, un siniestro vial fatal ocurrido a unos diez kilómetros del puente, en el que murieron una mujer uruguaya y un hombre argentino, obligó a cortar el tránsito durante varias horas.

Como consecuencia, se formaron filas de al menos dos kilómetros de extensión de vehículos argentinos que intentaban ingresar a Uruguay. Este paso es el más utilizado por los turistas, con 25.397 personas registradas hasta el 28 de diciembre. También se observó un flujo sostenido en el Puente Internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú, por donde ya habían cruzado casi 16.700 personas.

Movimiento en las terminales fluviales

En Argentina se registraron filas en las terminales para abordar los ferris con destino a Uruguay, mientras que Colonia se consolidó como el segundo punto de ingreso al país, con cerca de 22.000 arribos.

En Montevideo, la terminal de ómnibus de Tres Cruces vivió jornadas de alta demanda. El jefe de control, Pablo Saraví, señaló que el viernes fue “el día de mayor movimiento”, con más de 1.300 servicios registrados. Los destinos más solicitados fueron Maldonado y Rocha, principales polos turísticos del verano uruguayo.

Beneficios para turistas argentinos

Operadores inmobiliarios y referentes del sector turístico destacaron que la reducción de la brecha de precios entre Argentina y Uruguay, junto con una mayor estabilidad cambiaria, impulsaron la llegada de visitantes. En ese contexto, anticipan que esta podría convertirse en la segunda mejor temporada turística de la última década.

Entre los beneficios vigentes para turistas no residentes se destacan el IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año y la exoneración total del IVA en servicios gastronómicos, catering, fiestas y alquiler de vehículos sin chofer, beneficios que rigen hasta el 30 de abril.

Abono Extranjero

Para quienes ingresan en auto, este verano comenzó a aplicarse el Abono Extranjero, que permite circular por todos los peajes de rutas nacionales durante 15 días consecutivos por un costo único de 1.141 pesos uruguayos, equivalente a seis tarifas, con el objetivo de agilizar el tránsito.

Se trata de un pase único que permite circular por todos los peajes de las rutas nacionales durante 15 días corridos con un solo pago. Al contratarlo, se entrega un dispositivo TAG (la calcomanía para el parabrisas) directamente en los puestos de peaje.

Si el turista permanece más de dos semanas, la cuenta de Telepeaje queda activa para ser recargada.

Pase Turista

Este sistema sigue vigente y habilita a pasar por los peajes durante 24 horas mediante la lectura de la patente. Se puede gestionar online o bajándo la app Telepeaje UY en el celular.