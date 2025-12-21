Argentina es el 2° país más pacífico de América según el Índice de Paz Global 2025: ¿qué se evalúa?

Argentina es el 2° país más pacífico de América según el Índice de Paz Global 2025. Se evalúan diversos factores como violencia, conflictos internos y externos, criminalidad y militarización.
Argentina se posicionó como el segundo país más pacífico de América en el Índice de Paz Global 2025, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz.
En el ranking mundial, el país ocupa el puesto 46, destacándose en seguridad, "eficiencia institucional" y "baja militarización". Este informe es relevante en el contexto latinoamericano, donde Argentina se encuentra por debajo solo de Canadá, mientras que Uruguay, Costa Rica y Chile completan el top de países más pacíficos en la región.
El Índice de Paz Global evalúa diversos factores como violencia, conflictos internos y externos, criminalidad, militarización y relaciones con países vecinos. Según el estudio, Argentina muestra un desempeño notable en cuanto a la eficiencia de sus instituciones y la baja tasa de homicidios, lo que contribuye a su alta calificación en el informe. El país, con 3,8 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, se ubica como el tercero con menor índice de criminalidad en toda Latinoamérica, según el estudio Insight Crime.
Un liderazgo continuo de Islandia y la "estabilidad" argentina
Por 17° año consecutivo, Islandia mantiene el liderazgo global en cuanto a paz, encabezando el ranking de países más pacíficos del mundo. En la región de América, Canadá ocupa el primer puesto, seguido de Argentina. Los indicadores utilizados en el índice incluyen la presencia de conflictos internos y externos, el grado de militarización, y las tasas de criminalidad, entre otros. La destacada posición de Argentina refleja un contexto regional complejo, donde la violencia y los conflictos son una preocupación constante.