Prohibieron tres productos promocionados para dolores, huesos y otras afecciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de tres productos por carecer de registro ante el organismo.

Los productos alcanzados en la Disposición 6457/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, son “Super calcio cubano”, identificado en su rotulado con el registro sanitario P210809; “Suplemento nutritivo 0.44”, de Lucover Productos Naturales; y “Ungüento de árnica + coca. Nueva fórmula con aceite de cannabidol”, identificado como de industria uruguaya y con un contenido neto de 190 gramos.

Los motivos de la prohibición

De acuerdo con la disposición, los tres productos carecen de registro ante la ANMAT, motivo por el cual el organismo dispuso impedir su uso, distribución y comercialización en todo el país.

En los fundamentos de la medida se indicó que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó adoptar la prohibición con el objetivo de proteger a eventuales adquirentes y usuarios.

El organismo señaló además que se desconocen las condiciones de manufactura de los productos involucrados.

La disposición ordenó comunicar la decisión a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También dispuso informar a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio.

La prohibición alcanza al uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los tres productos identificados por la ANMAT.