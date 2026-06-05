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ANMAT advierte sobre relajantes musculares falsificados

La ANMAT alertó sobre unidades falsificadas de Dysport® 500, un relajante muscular y recomendaron no utilizarlo debido a los riesgos que podría representar para la salud.

5 de Junio de 2026
ANMAT advierte sobre relajantes musculares falsificados
ANMAT advierte sobre relajantes musculares falsificados

La ANMAT alertó sobre unidades falsificadas de Dysport® 500, un relajante muscular y recomendaron no utilizarlo debido a los riesgos que podría representar para la salud.

ANMAT informó que tomó conocimiento por medio de una comunicación de la firma GALDERMA ARGENTINA SA de la existencia en el mercado de unidades falsificadas del producto “Dysport® 500”, un relajante muscular de Toxina Tipo A de Clostridium Botulinum Hemaglutinina, registrado mediante Certificado N° 49.853.

 

Según ha informado la firma, el producto detectado se encuentra identificado como “Dysport® 500, IPSEN, lote P22179, 12/2028” y posee su rótulo completamente en inglés, etiqueta y estuche secundario (caja).

 

Asimismo, el lote P22179 NO corresponde a un lote original para el mercado argentino ni para otros mercados.

 

Toda vez que se trata de un producto inyectable, del que se desconoce el origen, composición, seguridad y calidad su uso representa un alto riesgo para la salud de los pacientes.

 

Por ello, a fin de proteger la salud pública y evitar riesgos en usuarios, ANMAT recomienda que en caso de poseer el producto de mención no utilizarlo y ponerse en contacto con esta ANMAT.

 

Ante cualquier duda ponerse en contacto con pesquisa@anmat.gob.ar o ANMAT Responde

Temas:

Anmat relajante muscular
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