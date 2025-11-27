Alerta por tormentas para Entre Ríos y otras 10 provincias: para cuándo pronostican descenso de temperatura

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Advertencia por inestabilidad y el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico emitió una alerta por tormentas intensas para el sábado en Entre Ríos y otras provincias. En tanto, el meteorólogo Sergio Jalfin explicó a Elonce que el fin de semana estará marcado por la inestabilidad y dio su pronóstico para el inicio de la próxima semana.

27 de Noviembre de 2025
Advertencia por inestabilidad y el pronóstico del tiempo.
Advertencia por inestabilidad y el pronóstico del tiempo.

REDACCIÓN ELONCE

La jornada de este jueves ya se presentó “calurosa e inestable”, marcada por “algunas precipitaciones durante la mañana” y la persistencia de un ambiente húmedo y pesado en toda la región. Según se anticipó, este escenario será solo el anticipo de un fin de semana con fenómenos intensos y cambios abruptos.

 

Alerta del SMN para Entre Ríos y otras 10 provincias

 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves una alerta por tormentas fuertes que afectará a diferentes regiones del país durante el sábado. En el caso de Entre Ríos, el aviso incluye a los departamentos de Gualeguay y Victoria.

El aviso de alerta se extiende además a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Rioja, Neuquén, San Juan y Río Negro.

 

Según el informe oficial, el área “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que “pueden superar los 75 km/h”. También se esperan acumulados de lluvia que podrían “ser de entre 30 y 65 milímetros, con valores superiores en zonas puntuales”.

 

Recomendaciones ante tormentas

 

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones: Evitá actividades al aire libre; No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra; Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas; Mantenete informado por las autoridades; y, tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

 

Fin de semana con inestabilidad

 

El pronóstico del tiempo para los próximos días anticipó condiciones de extrema variabilidad en Entre Ríos, con calor intenso, humedad sofocante, tormentas fuertes y un descenso marcado de temperatura a partir del domingo.

Así lo detalló el meteorólogo Sergio Jalfin, quien brindó a Elonce, un panorama completo sobre la evolución de las condiciones atmosféricas y el aviso de alerta amarillo por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para una amplia zona del país.

 

 

Viernes cálido y primeras precipitaciones nocturnas

 

Jalfin indicó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que el calor continuará en lo que resta del jueves y también durante el viernes. “Va a continuar el tiempo cálido en lo que resta del día de hoy, también el día viernes”, explicó.

 

Para el viernes, se espera un cielo “parcialmente nublado, ambiente cálido y ya en la noche, hay probabilidad de algunas precipitaciones aisladas”. Es decir, se tratará de una jornada de transición: calurosa, húmeda y con el ingreso de inestabilidad hacia el final del día, pero sin eventos significativos todavía.

 

Sábado: alerta por tormentas intensas

 

El día más relevante del pronóstico del tiempo será el sábado. El meteorólogo fue preciso: “El día sábado va a estar caluroso, húmedo, inestable y desde el mediodía en adelante, la probabilidad de tormentas es alta y algunas de ellas pueden ser intensas”.

 

Según explicó, las primeras precipitaciones podrían presentarse durante la mañana con “chaparrones y tormentas aisladas”, pero los episodios de mayor magnitud llegarían por la tarde. “La chance aumenta para después del mediodía, para poner un horario: después de las 3 o 4 de la tarde del día sábado la probabilidad de tormentas aumenta de manera significativa y algunas pueden ser fuertes”, advirtió.

 

Jalfin remarcó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que deberán extremarse los cuidados. “A prestar atención al sábado a la tarde, que pueden darse tormentas con ráfagas de viento, probable caída de granizo y seguramente, Entre Ríos va a estar en alerta amarilla”, sostuvo.

 

Las zonas más comprometidas serán las ciudades del centro y norte de Entre Ríos, incluida Paraná, así como sectores limítrofes de Santa Fe. En esos lugares podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, viento fuerte y granizo.

 

Domingo y lunes: sigue la inestabilidad y llega el alivio térmico

 

Tras las tormentas del sábado, el domingo continuará la inestabilidad. Jalfin explicó que “el domingo va a seguir inestable, mientras que el lunes se van a dar algunas precipitaciones y a partir de ahí, comenzarán a bajar las temperaturas porque el viento va a cambiar al este y sudeste durante el sábado en la noche”.

 

Ese cambio de circulación traerá un marcado descenso térmico que se consolidará al inicio de la próxima semana. “Vamos a tener un viernes caluroso, sábado con temperaturas máximas arriba de 30 grados. Mientras que el día domingo y el lunes, la máxima caerá a 22 o 23 grados”, resumió al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

 

Martes con mejoras y regreso del calor a mediados de semana

 

El meteorólogo indicó que la estabilidad regresará con firmeza desde el martes. “A partir del martes ya se estabiliza bastante la atmósfera con las condiciones y se ven días con buen tiempo hasta el viernes inclusive”, señaló.

 

Sin embargo, la mejora será transitoria: “Va a haber un nuevo aumento de temperatura con máximas que van a estar superando los 30 grados desde el día miércoles próximo en adelante”. El calor característico de inicios de diciembre volverá con fuerza.

 

Chaco con picos cercanos a 40 grados

 

Jalfin también se refirió a la situación térmica en el norte argentino, especialmente en Chaco, donde se espera que el calor sea aún más intenso. Ante la consulta puntual, confirmó: “Sí correcto, tanto este viernes como el sábado van a ser dos días muy calurosos con máximas cercanas a los 40 grados”.

 

El descenso de temperatura llegará recién desde el domingo, aunque será pasajero. “Van a volver a picar muy alto para mitad y final de la próxima semana”, sostuvo al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

 

Según detalló, la primera semana de diciembre comenzará con un alivio momentáneo, pero “las temperaturas van a volver a aumentar de manera considerable desde el día miércoles o jueves en adelante”.

Incluso advirtió que para el fin de semana largo del 7 de diciembre podrían darse “máximas muy arriba de los 35 grados incluso también para Entre Ríos y Santa Fe”.

Alerta Amarilla Tormentas fuertes Entre Ríos inestabilidad lluvias
