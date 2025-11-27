De las altas temperaturas a la inestabilidad: prevén fuertes lluvias y posible granizo en varias provincias

De las altas temperaturas a la inestabilidad: prevén fuertes lluvias y posible granizo en varias pro

Para este jueves, gran parte del país continuará bajo un marcado escenario de calor, con temperaturas elevadas que serán más extremas en las provincias del norte. En el centro del territorio, sin embargo, comenzará a desarrollarse un área de inestabilidad que dará lugar a chaparrones y tormentas aisladas durante la jornada.

En Entre Ríos, las temperaturas seguirán en ascenso y se ubicarán cerca de los 31°C, acompañadas por viento del sector noreste, cargado de humedad. Este escenario, sumado al ingreso de un frente frío, favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes hacia la noche.

Alerta por tormentas

Rige un alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Entre Ríos y otras siete provincias ante la llegada de un sistema de tormentas que podría provocar lluvias intensas, ráfagas severas y la posibilidad de granizo.

Según el organismo, las primeras tormentas alcanzarán la región sur de Entre Ríos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, extendiéndose también sobre Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja.

En Entre Ríos, el área más comprometida será la zona sur, que abarca los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Allí se prevén tormentas localmente fuertes, con acumulados que podrían superar los 60 milímetros, además de intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. No se descarta la caída de granizo en sectores puntuales.

Amplias zonas del país

El fenómeno abarcará una extensa franja central de Argentina. En provincias como La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, las condiciones serán propicias para el desarrollo de tormentas moderadas a fuertes. La combinación de altas temperaturas, humedad disponible y el pasaje del frente frío favorecerá la formación de núcleos convectivos capaces de generar eventos localmente intensos.