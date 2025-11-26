Alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras siete provincias: cuándo llegará y qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para Entre Ríos y otras siete provincias debido a la llegada de un frente de tormentas que podría traer lluvias intensas, ráfagas de viento y hasta granizo.

Según el reporte del SMN, las tormentas comenzarán a afectar a la región sur de Entre Ríos durante la noche del jueves, y se extenderán a lo largo de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja.

El área más afectada de Entre Ríos será la zona sur, que incluye los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, Colón, Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón. Según el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 60 mm en forma puntual. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 75 km/h. El reporte también alertó sobre la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

Tormentas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias

El fenómeno climático abarcará una extensa región del país. En la franja central, que incluye a las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, la probabilidad de tormentas de intensidad moderada a fuerte es considerable. Esto se debe a la combinación de altas temperaturas, humedad disponible y dinámicas atmosféricas que favorecerán la formación de núcleos tormentosos.

Foto: Archivo Elonce.

Según Leonardo de Benedictis, meteorólogo de Meteored, “el calor previo, la alta humedad y la dinámica atmosférica serán factores claves para la formación de estas tormentas, que pueden provocar acumulados significativos de lluvia en pocas horas”. La llegada del frente de tormentas estará acompañada por un incremento en las temperaturas, que alcanzarán los 32 a 33 ºC, siendo este probablemente el día más caluroso de la semana.

Pronóstico y recomendaciones para la población

El informe del SMN también destacó que el viento rotará al este hacia el final del día, lo que facilitará el desarrollo de tormentas aisladas en varias de las provincias afectadas. En este contexto, Soledad Maciel Ramos Mejía, meteoróloga de Meteored, señaló: “Las temperaturas máximas rondarán entre 32 y 33 ºC, lo que hará que la tarde sea probablemente la más calurosa de la semana. Hacia el final del día, el viento cambiará al este y podría haber tormentas aisladas”.

Foto: Archivo Elonce.

La recomendación para la población es estar alerta ante las posibles tormentas, especialmente durante la noche del jueves, cuando se prevén las condiciones más adversas. Las autoridades también sugieren evitar actividades al aire libre y mantenerse informados sobre los pronósticos y alertas del SMN. En caso de fuertes lluvias, se insta a tomar precauciones en rutas y caminos debido a la posible acumulación de agua y la presencia de granizo.