Advierten que habrá ruidos fuertes durante un mes por purgas de gases en una planta frigorífica

La empresa Fadel SA realizará trabajos de mantenimiento en su planta de Pronunciamiento desde este jueves 22 de octubre. Habrá dos purgas de gases diarias que podrían generar ruidos intensos de hasta un minuto. El municipio difundió un aviso para evitar falsas alarmas entre los vecinos.
La empresa frigorífica Fadel SA advirtió que podrían escucharse ruidos fuertes durante aproximadamente un mes en la zona de Pronunciamiento, debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de una caldera. Las tareas comenzarán este jueves 22 de octubre e incluirán dos purgas de gases por día, una durante la mañana y otra por la tarde.
La planta se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 23, a la altura del kilómetro 20,8, en el Área Industrial de Pronunciamiento, departamento Uruguay. Según informó la firma avícola, los trabajos forman parte de las tareas previas a la puesta en marcha de las instalaciones para el proceso productivo.
La compañía explicó que cada purga podría provocar sonidos de mayor intensidad que los habituales, aunque de corta duración. Por ese motivo, difundió un comunicado para que los habitantes de la zona conozcan el origen de los ruidos y evitar situaciones de preocupación.
Dos purgas de gases por día durante un mes
De acuerdo con la información proporcionada por Fadel SA, y a la que accedió El Entre Ríos, las tareas de mantenimiento se extenderán durante aproximadamente 30 días y comprenderán la limpieza integral de la caldera.
Uno de los procedimientos previstos consiste en realizar dos purgas de gases diarias, distribuidas entre la mañana y la tarde. “Estos podrán generar ruidos superiores a los habituales, con una duración de 30 segundos a 1 minuto por purga”, precisó la empresa.
De esta manera, los vecinos podrían percibir sonidos intensos en distintos momentos de la jornada, aunque cada episodio tendría una duración limitada.
La firma aclaró que los procedimientos forman parte del mantenimiento programado de sus instalaciones industriales.
El municipio difundió un aviso para evitar falsas alarmas
La Municipalidad de 1º de Mayo también se hizo eco del comunicado de la empresa y difundió información sobre los trabajos previstos en la planta frigorífica.
Desde el municipio explicaron que el objetivo es anticipar a los habitantes de la zona que los ruidos estarán relacionados con tareas de mantenimiento y limpieza de la caldera.
En ese sentido, remarcaron que la comunicación se realiza “con carácter preventivo, con el objetivo de llevar tranquilidad a la población y evitar confusiones o falsas alarmas ante estos ruidos momentáneos”.
La empresa, por su parte, sostuvo que resulta importante informar anticipadamente sobre las actividades que podrían generar sonidos inusuales.
“Compartimos esta información de manera preventiva para que los vecinos estén al tanto de las tareas y del motivo de estos ruidos”, señalaron desde Fadel SA.