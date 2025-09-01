 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
A la espera del frente frío, anuncian probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en Entre Ríos

Si bien se anticipa el retorno de las bajas temperaturas, previamente hay probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en Entre Ríos. El detalle por zona.

1 de Septiembre de 2025
La lluvia podría reaparecer tras la Tormenta de Santa Rosa del domingo.
La lluvia podría reaparecer tras la Tormenta de Santa Rosa del domingo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Mientras se espera que para el fin de semana regresen las bajas temperaturas, previamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en Entre Ríos.

 

 

En el caso de Paraná, Nogoyá, La Paz, Diamante, Victoria y Villaguay, se espera que haya neblina por la mañana y temperaturas que rondarían los nueve grados centígrados. Hacia la tarde, aumentará la temperatura a 15ºC, aunque también vendrían acompañados de tormentas aisladas. Según remarcó el SMN, sería de 40% de probabilidad en la zona.

 

En el caso de Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, la temperatura podría rondar los 11 grados de mínima y los 20ºC de máxima, con vientos del sector sur a 20 kilómetros por hora. En este caso, las lluvias podrían hacerse presente desde la madrugada con algunos chaparrones, teniendo mayor intensidad por la tarde. Hacia la noche, se reducirían bastante la inestabilidad.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Por último, los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón anticipan jornadas agradables de 10 grados durante la mañana y 15ºC por la tarde. Para esta región en particular, las tormentas aisladas aparecerían en tardías horas de la noche.

 

¿Cuándo vendrá el frente frío?

 

En el caso de nuestra provincia, empezará a sentirse desde el jueves, con mínimas que oscilarán de cuatro a seis grados, mientras que las máximas durante dicha jornada y la siguiente podrían rondar los 15 grados.

