Yerbateros volvieron a cortar la Ruta 14 en reclamo por el precio de la hoja verde

Productores retomaron las protestas ante la falta de respuestas a la crisis del sector. Denuncian caída de ingresos y advierten impacto en trabajadores rurales.
La crisis yerbatera en Misiones con un corte Ruta 14, volvió a quedar expuesta con una nueva protesta de productores que interrumpieron el tránsito en la ruta nacional 14, a la altura de Dos de Mayo. La medida se llevó adelante en plena zafra gruesa y tuvo como eje central el reclamo por un precio justo para la hoja verde.
La manifestación fue protagonizada por pequeños y medianos colonos que, ante la falta de avances en las negociaciones, decidieron retomar las medidas de fuerza. Según indicaron, el valor actual que perciben por la materia prima se encuentra muy por debajo de los costos reales de producción, lo que compromete la continuidad de la actividad.
“Necesitamos respuestas urgentes de nuestros representantes”, expresaron los yerbateros de la zona centro, quienes insistieron en que la situación es insostenible. Durante la protesta, los manifestantes habilitaron el paso intermitente de vehículos mientras visibilizaban el conflicto.
Tensiones en la cadena productiva
El corte volvió a poner en evidencia la tensión existente entre los productores y el sector industrial. En este contexto, los colonos cuestionaron el escenario generado tras la desregulación del mercado, que debilitó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios de referencia.
Desde fines de 2023, el sector yerbatero atravesó una creciente conflictividad, impulsada por la pérdida de rentabilidad de los productores. Según denunciaron, los grandes compradores recuperaron margen para imponer condiciones en un mercado que quedó sin mecanismos de regulación efectivos.
Este escenario impactó directamente en una de las principales economías regionales de Misiones, donde la producción de yerba mate constituye una actividad central. La protesta en Dos de Mayo reflejó el malestar acumulado en el interior productivo de la provincia.
Impacto social y migración de trabajadores
Más allá del reclamo por el precio, el conflicto comenzó a evidenciar consecuencias sociales en toda la cadena productiva. La caída en la rentabilidad afectó no solo a los productores, sino también a los trabajadores rurales que dependen de la cosecha.
En ese sentido, la referente sindical Mónica Gurina, de la Federación de Tareferos, advirtió que la situación empujó a muchos cosecheros a buscar alternativas laborales fuera del país. “Nunca hemos visto algo parecido. La desregulación generó un conflicto terminal para esta economía regional”, afirmó.
La dirigente explicó que la eliminación de regulaciones provocó una fuerte caída en el valor de la hoja verde. “En 2023 se pagaban 420 pesos por kilo y hoy están pagando entre 180 y 200, con toda la inflación que hubo. Eso destruye al productor y al trabajador”, sostuvo.
Consecuencias en la actividad económica
Desde Comandante Andresito, una de las principales zonas productoras, describieron un escenario crítico donde la crisis comenzó a trasladarse a todos los eslabones de la actividad. La menor rentabilidad llevó a algunos productores a reducir la cosecha o incluso suspenderla.
Ese freno en la producción impactó directamente en el empleo rural. Los tareferos, que dependen del ritmo de la zafra, vieron disminuir sus ingresos y en muchos casos quedaron sin trabajo durante la temporada.
Además, la situación afectó a transportistas, contratistas y al funcionamiento de los secaderos, generando un efecto en cadena sobre la economía local. En varias zonas del interior misionero, el conflicto dejó de ser exclusivamente productivo para transformarse en una problemática social.