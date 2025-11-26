 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Haberes de noviembre

Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

El gobierno provincial anunció que el próximo lunes comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.

26 de Noviembre de 2025
Cronograma de pagos para la administración pública entrerrina
Cronograma de pagos para la administración pública entrerrina

El gobierno provincial anunció que el próximo lunes comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.

 

Cronograma de pago

 

Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

 

Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

 

Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

 

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

 

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

 

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.

Temas:

cronograma de pagos administración entrerriana Haberes activos Pasivos fechas de cobro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso