Proyecto de reforma previsional: UPCN anticipó que presentará propuestas alternativas

La seccional Entre Ríos de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) realizó una reunión de comisión directiva ampliada, encabezada por el Secretario General José Ángel Allende, quien ratificó que el posicionamiento institucional es dar la discusión en torno a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. En ese marco, informó que un equipo técnico se encuentra analizando los lineamientos presentados por el gobierno provincial, con el objetivo de elaborar observaciones y propuestas alternativas.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede gremial, se abordó principalmente el planteo del Ejecutivo de modificar la Ley 8732. Al respecto, se destacó la apertura de UPCN a participar de una mesa de discusión para fijar su postura y representar a los trabajadores, fundamentalmente a quienes componen sus escalafones. Asimismo, se informó lo conversado el jueves en la sede de Agmer, a donde esta entidad gremial fue convocada para participar de la Intersindical.

En relación a los lineamientos impulsados por el gobierno, se valoró el trabajo de un equipo técnico convocado por UPCN, integrado por profesionales de reconocida trayectoria en materia previsional, que en los próximos días presentará un informe con observaciones y propuestas alternativas.

Por otra parte, se abordó el inicio del proceso de recategorizaciones, destacándose la importancia de la capacitación. Se hizo un reconocimiento a las gestiones llevadas adelante en distintos ámbitos de gobierno para lograr el Instructivo que ya se está aplicando y que fue formalmente presentado el jueves en un acto en el CPC, con la participación de UPCN como única representación gremial.

Finalmente, se compartieron las distintas situaciones relevadas en los departamentos de la provincia y se plantearon problemáticas gremiales de diversos sectores, entre ellos Copnaf, Iafas, Educación y Salud.