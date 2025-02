Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez

La Justicia procesó este lunes al expresidente Alberto Fernández por el delito de lesiones y amenazas contra la exprimera dama Fabiola Yañez. Así lo confirmaron fuentes judiciales, luego de la resolución que se tomó en el marco de la causa por violencia de género que inició la expareja de Fernández.

La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, quien además levantó la prohibición para salir del país que pesaba sobre el expresidente. En su fallo, que registró las pruebas recolectadas por el fiscal Ramiro Fernández, el magistrado indicó que el expresidente habría incurrido en “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y contínuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, menciona el escrito de 184 páginas.

Hace dos semanas, tras numerosas reprogramaciones durante el 2024, el expresidente presentó declaración indagatoria en Comodo Py. Expuso un escrito de 200 hojas frente al juez Ercolini en donde apuntó contra su expareja y aseguró que nunca ejerció violencia física, psicológica o económica contra ella.

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de que Fernández enfrente una eventual condena.

Por su parte, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. Además, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández. (fuente Ámbito)