Fabiola Yañez renunció a su custodia en Madrid tras dichos del Gobierno nacional

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó su renuncia a la custodia en Madrid, España, tras el escándalo generado por su cena de fin de año en un restaurante de lujo y la reacción del gobierno del presidente Javier Milei.

Según informó el diario Clarín, la renuncia fue formalizada mediante un escrito presentado por su abogada, Mariana Gallego, ante el juez correspondiente.

El documento señala que la custodia fue otorgada cuando Yañez decidió mudarse a Madrid con su hijo, Francisco. "Posteriormente, la custodia fue reforzada, como es habitual en casos de violencia de género", agrega el texto citado por el matutino.

El escrito continúa explicando que "Fabiola Yañez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid, donde residen desde hace más de un año, y que esta decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional".

Por esta razón, la ex primera dama decidió renunciar a la custodia y continuar con su vida normal en España. En caso de que surja algún incidente que lo justifique, recurrirá a este Juzgado y/o, en su caso, a la justicia española, precisa la solicitud.

Finalmente, el escrito aclara que el otorgamiento de la custodia se realizó por pedido expreso de su ex pareja, el presidente Alberto Fernández, a quien Yañez denunció hace cuatro meses por violencia de género.

¿Cuánto valía la custodia de Fabiola Yañez?

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, reveló el exorbitante monto que lleva gastado el Estado en la vigilancia de Yáñez: más de u$s 300.000.

"Son argentinos policías especializados en custodia. Se seleccionó a los que no tienen familia porque sino sería todavía más caro. Son 18.000 euros al mes, en total 36.000 euros porque son dos. Esto hace que tengan que mantener la comida, el sueldo, los gastos de viáticos", detalló el funcionario.

Asimismo, Soto explicó que los agentes trabajan sin reemplazos adicionales para reducir los costos. "Trabajan intensamente, porque si no serían tres (custodios) más un franco. Pero para no gastar tanto, no hay francos tampoco. Están todo el tiempo trabajando", remarcó. (Con información de NA y El Cronista)