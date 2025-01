Alberto Fernández pidió la restitución de su hijo tras el retiro de la custodia a Fabiola Yañez

Este jueves, a través de su cuenta de X, Javier Milei anunció que había solicitado a la Justicia que se revise la necesidad de que la ex primera dama, Fabiola Yañez, mantenga su custodia oficial. Ante esta situación, el expresidente Alberto Fernández presentó un escrito en el que pidió que su hijo Francisco regrese de inmediato a Argentina y que se garantice su seguridad y el contacto con su padre.

Según el documento al que accedió TN, Fernández argumentó que la decisión del Gobierno de retirar la custodia "pone en grave riesgo la seguridad" de su hijo. En su escrito, destacó que esta medida no solo pone en peligro la integridad física y emocional del menor, sino que también lo deja vulnerable a amenazas o situaciones de riesgo debido a su entorno familiar y mediático. “La capacidad de autodefensa del menor es inexistente”, expresó el exmandatario.

Además, Fernández afirmó que “no se garantizaría la protección del menor en el extranjero, un riesgo incrementado por la alta exposición mediática de la imputada, lo que ha generado un intenso escrutinio público sobre la familia”. Estos reclamos surgieron luego de la filtración de un video en el que se muestra a Yañez cenando en Madrid durante los festejos de fin de año, lo que generó la reacción de Milei, quien pidió que se le retire la custodia. “Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando de una buena comida. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades con su padre debido al deseo unilateral y arbitrario de su madre”, indicó Fernández.

El exmandatario también señaló que Yañez lleva en España una vida muy diferente a la que tenía en Argentina, mencionando que ha realizado gastos excesivos en tarjetas de crédito, a pesar de recibir una sustanciosa cuota alimentaria determinada por la Justicia de Familia.

Por su parte, Milei reiteró su pedido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que eleve un informe a la Justicia sobre la falta de justificación para mantener la custodia de Yañez, asegurando que los impuestos de los ciudadanos no deberían destinarse a financiar privilegios de quienes no manejaron con austeridad su investidura. “Le pedí a la ministra que eleve este informe, y estoy seguro de que la Justicia evaluará positivamente este pedido”, escribió el presidente en X.

La ministra Bullrich respondió rápidamente en la misma red social: “Presidente, ya estoy preparando el informe y lo elevaré a la Justicia de manera inmediata”. La polémica se intensificó luego de que se difundiera un video de Yañez celebrando la llegada de 2025 en La Única Madrid, un exclusivo restaurante en la capital española, acompañada de su nueva pareja. Las imágenes fueron grabadas por alguien dentro del lugar.

El video avivó la controversia sobre el costo de la custodia de Yañez en el extranjero, que según trascendió, ha alcanzado los 480 mil dólares desde diciembre de 2023. Además, se conoció que el menú del restaurante donde celebró costaba 250 euros por persona, lo que equivale a más de 319.000 pesos argentinos al valor del euro blue, e incluía comida y barra libre de bebidas. (Con información de TN)