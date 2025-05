ATE se opone a la creación de OSER: “Está en peligro la salud de los 300.000 afiliados de IOSPER”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los miembros de la Intersindical que expondrá en la comisión de la Cámara de Senadores de Entre Ríos este martes a las 10 de la mañana. Será para manifestar su postura en contra de la creación de OSER, el proyecto de ley que sustituirá a IOSPER. En ese marco, Oscar Muntes dialogó en Noticias a la Noche.

El secretario general, en primera instancia, dio detalles de la convocatoria: “Mañana fuimos convocados a las 10 de la mañana, donde vamos a ir a exponer y comentarles a cada uno de los senadores de las diferentes comisiones lo que tiene definido la Intersindical, en cada una de las organizaciones, para decirle porque no puede ser ley”.

“Está en peligro la salud de los 300.000 afiliados y afiliadas de la obra social. Necesitamos explicarle a cada uno de los senadores el por qué no se puede avanzar con este proyecto”, ahondó. Asimismo, expresó: “Trabajamos y desarrollamos técnicamente, artículo por artículo y punto por punto, porque no se puede seguir avanzando. Demostramos que la intervención no ha solucionado prácticamente nada desde que asumió y que retrocedemos. Es un claro peligro en democracia estar perdiendo un derecho de los trabajadores, fundamentalmente, nuestra obra social”.

Foto: Elonce

Luego Muntes hizo hincapié en que “el IOSPER se merece que discutamos a lo largo y ancho de la provincia con mucha seriedad porque si no ahí sí la rosca y la política le va a estar ganando a la racionalidad”.

Luego recalcó que con la intervención “tenemos muchos más reclamos, mucho más atraso, sobre todo con el tema de los medicamentos. Quieren intentar decir que hubo un cambio de sistema y la migración de datos generó muchos inconvenientes”.

Foto: Elonce.

En la misma sintonía, desde ATE explicaron que “no se puede intervenir cada cosa que funcione mal o que se plantee que funcione mal” y que, además, que “si hubo malos manejos, la Justicia debe definir”.

Por último, cerró: “Vamos a ir a defender la posición de la Intersindical con mucha seriedad, responsabilidad y con cada uno de los puntos para desarrollarlo porque el trabajo que realizamos esta mañana, tiene mucha claridad y porque le vamos a decir a cada uno de los senadores que no se puede avanzar”.