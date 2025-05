La Intersindical se movilizará este martes en Casa de Gobierno y serán recibidos por senadores entrerrianos

La Intersindical convocó a movilizarse este martes, a las 10, frente a Casa de Gobierno. A esa hora, en el recinto del Senado, estarán representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), del Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) – Representantes de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER). A las 11, en tanto, será el turno de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná y de los jubilados autoconvocados.

Serán recibidos por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción de la Cámara Alta que están analizando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en reemplazo del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que entre otras peculiaridades, perderá el directorio colegiado de siete miembros de distintas extracciones sindicales.

Mario Huss, el vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos, expuso a Elonce detalles de la reunión: “Hemos sido convocado por la Comisión de Legislación para tratar el tema del proyecto de ley de la modificación de nuestra obra social. Queremos aclarar que nuestra institución, a través de todo lo que hemos relevado, no estamos de acuerdo con la modificación que quieran hacer a nuestra obra social. También queremos decir que en la convocatoria que en la nueva ley en la que se modifica nuestra obra social, no estamos contemplados en los jubilados provinciales, es decir, hemos aportado durante años cuando hemos sido activos y seguimos aportando ahora de jubilado”.

Mario Huss. Foto: Elonce.

“A los jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos no nos tienen en cuenta. Por lo tanto, nosotros hemos revisado, hemos estudiado con nuestros asesores sobre la ley de la creación de la nueva obra social y hay puntos en los que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, queremos decirles a los jubilados que participen, que vean en nuestra institución en Casi Pellegrini 454, que tenemos la ley que la pueden leer para que vean que esto va camino a la privatización y nosotros no lo vamos a permitir”, subrayó.

Sobre las consecuencias que podría haber, expresó: “Van a cortar muchos servicios como lo está haciendo ahora la intervención que ha venido desde Buenos Aires”. Entre algunos de los que enumeró, se encuentran “remedios oncológicos, para los anteojos y distintos medicamentos que lo han cortado”.

“No estamos de acuerdo en casi ninguno de los decretos, así que mañana veremos. Espero que los senadores representantes del pueblo escuchen la palabra de los afiliados”, concluyó.