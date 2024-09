La defensa de Alberto Fernández acusó de falso testimonio a la esteticista de Fabiola Yañez

La defensa del ex presidente Alberto Fernández presentó una denuncia por falso testimonio contra la esteticista de su ex pareja, Fabiola Yañez. María Florencia Aguirre, quien había declarado haber visto un hematoma en el ojo de Yañez, fue acusada de "gravísimas faltas a la verdad" y de intentar perjudicar al ex mandatario de manera "palmaria".

El escrito, presentado por la abogada defensora Silvina Carreira, solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas, el registro de ingresos y egresos a la residencia de Olivos el 29 de junio de 2021, día en que Aguirre aseguró haber observado el supuesto hematoma.

Aguirre brindó su testimonio como testigo el pasado 10 de septiembre en la causa que investiga a Fernández por presunta violencia de género. Según la abogada, la esteticista "incurrió en gravísimas faltas a la verdad" y lo hizo con una "animosidad marcada en contra del señor Alberto Fernández".

María Florencia Aguirre, la esteticista de Fabiola Yañez, el día que declaró en los tribunales de Comodoro Py

La defensora cuestionó la capacidad de Aguirre para realizar juicios médicos, argumentando que su declaración carecía de rigor científico: "Sin ningún tipo de base médica, afirmó que 'por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer'", señaló Carreira, en un tono crítico hacia la testigo.

Además, Carreira apuntó que Aguirre había realizado tratamientos estéticos a Yañez, como plasma rico en plaquetas, y que ahora los negaba. "Quizá por hacer un cursito online cree que puede arrogarse una condición médica que no posee", afirmó la abogada, sugiriendo que las declaraciones de Aguirre buscaban dañar intencionalmente al ex presidente. (Noticias Argentinas)