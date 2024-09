Declaró la hermana de Fabiola Yañez y habló sobre un aborto de la ex primera dama

Tamara Yañez, una de las dos hermanas de Fabiola Yañez, declaró este lunes ante el fiscal federal Ramiro González como testigo en la causa penal por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

Arribó a los tribunales de Comodoro Py a las 9:20 de la mañana y se retiró minutos antes de las 13.

La hermana de la ex primera dama, ofreció detalles sobre el aborto al que Fabiola fue sometida en el año 2016. El abogado de la querella, Mauricio D'Alessandro, indicó que la testigo precisó aspectos clave sobre la solicitud y las circunstancias del procedimiento, que según la denuncia, fue impulsado por el entonces presidente Fernández.

La declaración de Tamara, que había sido reprogramada por solicitud de la defensa de Fernández, Silvina Carreira, busca contribuir con evidencia a la acusación, que también incluye alegaciones de maltrato físico y psicológico. La defensa del ex presidente había presentado fotografías de Fabiola en junio de 2021, argumentando su buen estado de salud en esa fecha.

En otro tramo de la testimonial Tamara Yañez contó que vio el golpe en el ojo derecho en el rostro de su hermana y un hematoma en uno de sus brazos, y que tapaba los moretones con maquillaje para que no la vean golpeada. Esta versión coincide con las imágenes que se filtraron de la ex Primera Dama golpeada.

También dijo que eran habituales los “malos tratos” del ex Presidente y que era algo usual que la “zamarreara”, incluso durante el período que Fabiola Yañez estaba embarazada de Francisco.

“Hubo mucha violencia psicológica, ella intentó irse varias veces de Olivos pero no se lo permitían”, agregó.

Aún deben declarar la ex amiga y ex empleada de Presidencia, Sofía Pachi, cuya citación fue postergada por razones de salud, y el fiscal debe decidir sobre los testimonios aportados por la defensa del ex mandatario. Además, se han enviado exhortos a España para obtener declaraciones de Miriam Verdugo, madre de Fabiola, y supervisar la extracción de datos del teléfono celular de la ex primera dama.