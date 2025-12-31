Milei pasa Año Nuevo en Olivos y proyecta un 2026 con fuerte agenda externa

El Presidente permanece en la residencia oficial durante la Nochevieja, sin viajes ni actos públicos, y prepara un mensaje institucional.
El presidente Javier Milei recibe el Año Nuevo en la residencia presidencial de Olivos, sin tomarse vacaciones y con la mirada puesta en la agenda internacional y parlamentaria que marca el comienzo de 2026. Según confirman fuentes oficiales, el mandatario opta por una celebración reservada y sin actividades públicas, en línea con su decisión de sostener una dinámica de trabajo activa incluso en fechas festivas.
De acuerdo a lo informado, no están previstos viajes ni celebraciones multitudinarias. El hermetismo rodea la cena de fin de año y no se difunde una lista de invitados. En ese marco, el Presidente trabaja en un mensaje institucional que se espera sea difundido a la medianoche, como señal de inicio del nuevo año político y de gestión.
Desde el entorno más cercano al jefe de Estado indican que, si bien no se programan reuniones formales para el 1 de enero, Milei resuelve no interrumpir el ritmo de trabajo. “No hay vacaciones oficiales”, señalan desde su círculo íntimo, al remarcar que cada integrante del equipo cuenta con espacios personales de descanso, pero sin alterar la agenda general del Gobierno.
Proyección internacional para 2026
El inicio de 2026 está marcado por una intensa planificación internacional. Entre los compromisos confirmados, se destaca el regreso del Presidente al Foro Económico Mundial de Davos, donde tiene previsto volver a exponer su visión crítica sobre el colectivismo, tal como lo hace en ediciones anteriores.
Además, el Ejecutivo avanza en la organización de un viaje a Estados Unidos, con el objetivo central de concretar una reunión bilateral con el presidente Donald Trump. Según trasciende, el eje del encuentro es el impulso a un Tratado de Libre Comercio, considerado estratégico por la administración libertaria para profundizar su política económica y de apertura comercial.
Estrategia legislativa de verano
En el plano interno, el Gobierno comienza a delinear su hoja de ruta parlamentaria para los primeros meses del año. Se analiza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, con proyectos clave en la agenda, destaca la agencia NA.
Uno de los temas centrales es la reforma laboral, cuyo tratamiento se posterga en diciembre por falta de consensos. Para destrabar el debate, el ministro del Interior, Diego Santilli, inicia rondas de negociación con gobernadores y bloques legislativos.
También figura en la agenda la discusión sobre la Ley de Glaciares, una iniciativa que queda pendiente a fines del año anterior y que el oficialismo busca reactivar con el objetivo de promover inversiones en el sector minero.